Παιδιά είμαι άνανδρος αγενής απρεπής είμαι ο χειρότερος εγκληματίας γιατί ανέβασα ένα story και έγραψα αψεγάδιαστη όμορφη θεα 👏👏👏👏 , σε λίγο θα έρθει η αντιτρομοκρατική και δυστυχώς πάω μέσα έγινα ο χειρότερος εγκληματίας για ένα story !!! Κυρία Σκορδά η καλοσύνη σου δεν έχει όρια ΚΑΛΗΜΕΡΑ σε όλες και σε όλους σας σας αγαπαωωωωωωωωωωωω ευχαριστώ για όλα παιδιά