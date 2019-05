View this post on Instagram

#eleni Φετος κλεινουμε 25 χρονια μαζι ! Δυο ξενοι που εγιναν δυο φιλοι ! Σ ευχαριστω για οσα μου διδαξες αγαπημενε μου @theodorekoutsogiannopoulos σ ευχαριστω κ για τις απιθανες στιγμες γελιου , για την ψυχραιμια και την σταθεροτητα σου στις δυσκολες στιγμες! Εισαι ξεχωριστο παιδι …. ημουν πολυ τυχερη που σε ειχα κοντα μου στα πρωτα μου τηλεοπτικα βηματα στον Π.Καφε και ακομα πιο τυχερη συνεχισαμε μαζι εδω κ 15 χρονια στον alpha ! Σε αγαπω και θα σε αγαπω παντα !❤️