Σε κλινική αποτοξίνωσης ο Κιτ Χάρινγκτον από το Game of Thrones

Ο Κιτ Χάρινγκτον, λίγο μετά το τέλος του Τζον Σνόου, φέρεται να εισήλθε σε μια κλινική ειδική για αποτοξίνωση από το στρες και το αλκοόλ.

Πέρασε μια δεκαετία σχεδόν γεμάτη από άγχος και κούραση. Εμείς βλέπαμε μόνο το αποτέλεσμα, όμως ο Κιτ Χάρινγκτον για να φτάσει να υποδυθεί έτσι τον Τζον Σνόου στο Game of Thrones, πέρασε από πολύ μεγαλύτερο ζόρι χρονικά και ψυχολογικά. Το φινάλε έφερε ένα μεγάλο άδειασμα.

Όλο αυτό το πολύ απότομο up and down που υπέστη ο Κιτ θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά στην ψυχολογία του. Θα μπορούσε να τον οδηγήσει ακόμα και στο ποτό για να καταλαγιάσει την ψυχολογική του φθορά.

Το νέο που κυκλοφόρησε σήμερα για εισαγωγή του σε κλινική αποτοξίνωσης από το αλκοόλ και το στρες πήρε μεγαλύτερη έκταση απ΄όσο έπρεπε. Πρώτα και κύρια γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακριβώς η αιτία που οδήγησε τον Κιτ Χάρινγκτον σε αυτή την επιλογή. Το υπερβολικό στρες που βίωσε μέχρι και να ολοκληρωθεί η σειρά, δεν είναι κάποιο ακραίο σενάριο. Ίσα ίσα είναι το πιο πιθανό. Δεν είναι εύκολο να προσπαθείς για 2 μήνες να κρατήσεις κρυφές λεπτομέρειες και να σκέφτεσαι διαρκώς μη σου ξέφυγε κάτι που δεν έπρεπε.

Άλλωστε, ο ίδιος στο παρελθόν δεν έχει κρύψει την ψυχολογική ζημιά που είχε από ένα σημείο και μετά. Ειδικά από τον θάνατο του Τζον Σνόου στο τέλος της πέμπτης σεζόν. Ο Κιτ Χάρινγκτον είχε πει ανοιχτά πως ξεκίνησε θεραπεία και μιλούσε σε ειδικούς. Πολύ πιθανό να είχε ανάγκη από κάτι αντίστοιχο και πιο δραστικό αυτή τη φορά. Πρόκειται εξάλλου για ένα μεγάλο κενό στη ζωή του πια.