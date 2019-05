Γέλασε αμήχανα η Κατερίνα Στικούδη για τη δήλωση της Φουρέιρα [βίντεο]

07/05/19 • 17:47 | UPD 07/05/19 • 17:47 Newsroom eleftherostypos.gr

Για πολλά χρόνια συντηρείται μια αντίληψη ότι η Κατερίνα Στικούδη και η Ελένη Φουρέιρα δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων. Η εντύπωση που δίνεται είναι πως για κάποιο λόγο τσακώθηκαν ή αντιπαθούν η μία την άλλη. Στον κόσμο της σόουμπιζ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο απλώς να μην συμπαθιούνται.

Όλα είναι μαύρο ή άσπρο. Αν δεν είσαι φίλος με κάποιον, τότε είσαι ενάντιος και κάτι έχει συμβεί ανάμεσα σας. Κάπως έτσι έχουν βρεθεί οι δύο τους σε αντιπαράθεση. Μια κόντρα που τροφοδοτείται περαιτέρω από δηλώσεις όπως αυτή που έκανε η Φουρέιρα στο Νίκο Μουτσινά.

Αντιγράφοντας το παιχνίδι του Τζέιμς Κόρντεν Spill Your Guts of Fill Your Guts, ο Μουτσινάς έθετε διλήμματα στη Φουρέιρα, τα οποία είτε θα τα απαντούσε είτε θα έπρεπε να δοκιμάσει κάτι αηδιαστικό. Όταν ρωτήθηκε αν θα προτιμούσε να κάνει ντουέτο με τη Στικούδη ή να την απατήσει ο σύντροφός της με αυτή, η Ελένη απάντησε κάτι τίμιο. «Το να με απατήσει ο σύντροφός μου με τη Στικούδη που είναι μ…ρα, θεά, είναι λογικό. Τι να του πω; Γιατί πήγες με αυτήν»;

Πολλοί θεώρησαν ότι αυτή η απάντηση σημαίνει πως δεν θα έκανε με τίποτα ντουέτο με την Κατερίνα. Ανάμεσα τους και η Φαίη Σκορδά που ρώτησε σχετικά τη Στικούδη σήμερα στο Πρωινό. Η Κατερίνα γέλασε αμήχανα και απάντησε.

«Φοράω βέρα, μια χαρά είμαστε, πάμε παρακάτω. Τι είναι αυτό, τι να σου πω; Γελάω. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κάποιον τραγουδιστή. Απλά έχω πει κατά καιρούς ότι δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε φίλοι. Με κάποιους ταιριάζουμε λίγο παραπάνω, με κάποιους λίγο λιγότερο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για μένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα».

Δείτε και την απάντηση που έδωσε στο Νίκο Μουτσινά η Ελένη Φουρέιρα όταν της ετέθη το δίλημμα για την Στικούδη.