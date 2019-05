View this post on Instagram

Σημερινός προορισμός ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ… Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να κολυμπήσει κάποιος στα νερά της, καθώς λόγω της υψηλής της περιεκτικότητας σε αλάτι, το νερό είναι πηχτό και όλοι επιπλέουν χωρίς να βυθίζονται. Παρ’ όλ’ αυτά, μπορεί κάποιος να πνιγεί, καθώς είναι δύσκολες οι κινήσεις μέσα στη λίμνη, κάτι που είναι επικίνδυνο αν κάποιος βρεθεί σε επικίνδυνη θέση. Ακόμη, αν κάποιος πιει πολύ νερό, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας άλατος, μπορεί να κάνει κακό στα νεφρά. —————————- #traveler #travelgir #jordan #deadsea #MADARA