Survivor: Χάος στο ριάλιτι επιβίωσης – Πιάστηκαν στα χέρια οι παίχτες με αίματα [βίντεο]

View this post on Instagram

Ο τσακωμός ανάμεσα στον Yusuf και τον Hikmet αναστάτωσε και τις δύο ομάδες!💥 … Δείτε ολόκληρο το απόσπασμα με το link στο bio. #SurvivorGR #Survivor2019 #SkaitvGR @skaitv.gr