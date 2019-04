Η Κιμ Καρντάσιαν έχει νιπτήρα χωρίς τρύπες για να φεύγει το νερό [εικόνα]

Νιπτήρας είναι μια πιο fancy λέξη που βρήκαμε για να διαχωρίζουμε τη βρύση του μπάνιου απ΄αυτή της κουζίνας. Όμως όλα νεροχύτης λέγονται. Και λέγονται έτσι γιατί εκεί χύνεται το νερό. Στο σπίτι της Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως ισχύουν άλλοι κανόνες, αφού έχει νεροχύτη χωρίς…τον χύτη. Δεν υπάρχει τρύπα για να φύγει το νερό!

Θα αναρωτηθεί κανείς «με τι ασχολείστε ρε παιδιά;». Όμως αυτό είναι ένα φλέγον ζήτημα που έχει ταράξει τα social media. Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Vogue για την πρώτη της single φωτογράφιση στην αμερικάνικη έκδοση, τη δείχνει μπροστά στο νιπτήρα της με τις βρύσες να κοιτάνε προς τα κάτω. Αλλά κάτω να μην υπάρχει έξοδος διαφυγής του νερού. Υπάρχει μόνο μάρμαρο.

Αυτή είναι η δική μας συνεισφορά στις πιθανές εκδοχές του γιατί δεν υπάρχουν τρύπες. Άλλοι ήταν πολύ πιο εφευρετικοί.

Kim Kardashian's 'basin-less sinks' in LA mansion provoke head-scratching and jokes on Twitter https://t.co/Dlcb7w5Jnx pic.twitter.com/gfyC82WThR

— Hot Gossip (@gossiptree) April 16, 2019