Η Νικολέττα Ράλλη φέρνει μόνη της το καλοκαίρι με αυτό το μπικίνι [εικόνα]

16/04/19 • 14:47 | UPD 16/04/19 • 14:47 Newsroom eleftherostypos.gr

Αφού ο καιρός προτιμάει ξεκάθαρα τη βροχή, την καταιγίδα και την ανεμική άνοιξη, η Νικολέττα Ράλλη του πάει κόντρα και βάζει το μπικίνι της.

Έτσι όπως τα έκανε η ανθρωπότητα με το κλίμα και το περιβάλλον, είναι πιθανό να ζήσουμε το λιγότερο καλοκαίρι απ΄όλα τα καλοκαίρια φέτος στην Ελλάδα. We will always have Νικολέττα Ράλλη, για να παραφράσουμε τη διάσημη φράση. Η Νικολέττα παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και σέρνει το καλοκαίρι με το ζόρι.

Μόνο διά της φωτογραφίας μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι σε λίγο θα έρθει καλοκαίρι, γιατί βάσει καιρού μοιάζει να καθυστερεί παραπάνω από το προσδοκώμενο. Και φωτογραφίες όπως αυτή της Νικολέττας λειτουργούν καλά. Μας βάζουν στο κλίμα.

«Food for thought» λέει στη λεζάντα της ανάρτησης της στο Instagram η Νικολέττα Ράλλη. Είναι μια φράση που έχει όλη την αλήθεια και περιγράφει την πραγματικότητα. Γιατί μόλις την δεις είναι δεδομένο πως θα «πεινάσεις» για το καλοκαίρι και για παραλίες που θα περιέχουν τη Νικολέττα. Επίσης, και το thought δεν θα πάει πίσω. Θα καλπάσουν οι σκέψεις που επίσης θα την έχουν σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Νικολέττα φοράει το μαύρο της δερμάτινο μπικίνι, ποζάρει στα βράχια και μας ωθεί να αποθεώσουμε αυτό το κορμί. Κάθε του σημείο είναι ικανό να πάρει τα ηνία της σκέψης του ανδρικού πληθυσμού.