12/04/19 • 15:54

Απ΄αυτά που ειπώθηκαν από τη Φαίη Σκορδά, καταλάβαμε ότι υπήρξε καλεσμένος τη φετινή σεζόν που βρέθηκε στο Πρωινό χωρίς εσώρουχο.

Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης βρέθηκε πριν από λίγες μέρες καλεσμένος στο Πρωινό και έδειξε γυμνές του φωτογραφίες στη Φαίη Σκορδά. Παράλληλα, έκανε και το γύρισμα για τη στήλη του Ουγγαρέζου με τη γιαγιά. Σήμερα προβλήθηκε το βίντεο και έδωσε την ευκαιρία στη Φαίη να κάνει μια αποκάλυψη για άλλο καλεσμένο της.

Ο Θεοχάρης Ιωαννίδης ανέφερε ότι σπάνια φοράει εσώρουχο. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που ανέφερε ότι στο Just the Two of Us δεν θυμάται να είδε τον Θεοχάρη με εσώρουχο. Μάλιστα, ρώτησε και τη Φαίη αν τον παρατήρησε όταν είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Φαίη Σκορδά του είπε ότι δεν κοιτάζει τους καλεσμένους εκεί. Με εξαίρεση όμως μια συγκεκριμένη περίπτωση. Απ΄αυτά που ειπώθηκαν από την παρουσιάστρια και την ομάδα της, καταλάβαμε ότι υπήρξε καλεσμένος τη φετινή σεζόν που βρέθηκε στο Πρωινό χωρίς εσώρουχο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν εμφανές ότι δεν φορούσε εσώρουχο. Κάτι που το είδαν οι παρίσταντες.

«Έχει τύχει σε καλεσμένο να έχω πάθει σοκ. Που εγώ ποτέ δεν προσέχω σε εκείνη την περιοχή. Αγόρι ήταν» ανέφερε η Σκορδά.