Πραγματικά αγνώριστος ο Νίκος Παναγιωτίδης από τους Antique [εικόνα]

♥️ 1999-2019 | Antique For Ever ♥️ Σήμερα γιορτάζω τα δικά μου 20 χρόνια… ☺️ Στις 7 Απριλίου του 1999 ηχογραφήσαμε με το Νίκο Παναγιωτίδη το πρώτο μας τραγούδι «Opa Opa» ως Antique στην Στοκχόλμη… Την επόμενη μέρα στις 8 του μήνα, όταν ξυπνήσαμε συνειδητοποιήσαμε τι ζούμε. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή που οι Σουηδοί μας τίμησαν και μας βοήθησαν να ξεκινήσουμε την καριέρα μας, να διασχίσουμε όλη την Ευρώπη και να φτάσουμε μέχρι και στην Ελλάδα μας, τη χώρα μας. ♥️ Κάποια στιγμή μπήκε μια άνω τελεία… τη συνέχεια τη γνωρίζετε! ☺️ Σήμερα όμως, 20 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνη τη μέρα, συναντήθηκα ξανά με τον φίλο μου τον Νίκο, θυμηθήκαμε τα παλιά, και κάναμε κι άλλα όνειρα για το μέλλον… 😊 Μετρώντας λοιπόν όλες αυτές τις στιγμές αλλά και της μετέπειτα σόλο καριέρας μου, θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που είστε εδώ και τόσα χρόνια στο πλάι μου. Σας υπόσχομαι πως τα καλύτερα έρχονται, θα δουλέψω σκληρά για να ζήσουμε παρέα άλλες τόσες όμορφες στιγμές γεμάτες μουσική. Σας αγαπώ πολύ, Έλενα