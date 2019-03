Συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρετούν τον Λουκ Πέρι στα social media

05/03/19 • 16:35 | UPD 05/03/19 • 16:36 Newsroom eleftherostypos.gr

Ο θάνατος του Λουκ Πέρι σόκαρε το Χόλιγουντ και πολύ λογικά, οι συμπρωταγωνιστές του στο Beverly Hills, και όχι μόνο, τον αποχαιρέτησαν.

Πλήθος κόσμου από τον χώρο της υποκριτικής, του σινεμά και της τηλεόρασης έσπευσε να γράψει μερικές λέξεις για τον Λουκ Πέρι στα social media. Είναι άλλωστε μια απώλεια σοκαριστική. Όχι μόνο για το κομμάτι της ηλικίας του. Αλλά και γιατί πέθανε εκεί που φαινόταν ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο και ως το πρωί της Δευτέρας, κάποιοι είχαν σπεύσει να του στείλουν συμπαράσταση και θετική ενέργεια με δηλώσεις τους. Πριν προλάβουν να τις πουν, ο Λουκ Πέρι είχε χάσει τη μάχη.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του, το Twitter, και εν γένει τα social media, κατακλύστηκαν από σχόλια για το θάνατο ενός ανθρώπου που σημάδεψε μια πολύ σημαντική εποχή για πολλούς. Ανάμεσα τους και πολλοί συνάδελφοι του, είτε από το Beverly Hills είτε κι από άλλες δουλειές. Μα πάνω απ΄όλα ένα ύστατο χαίρε από τους φίλους του.

Η Σάνεν Ντόχερτι μιλώντας στο People ανέφερε ότι έχει «σοκαριστεί. Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Είμαι καταρρακωμένη από την απώλεια ενός καλού φίλου. Έχω τόσες καλές αναμνήσεις από τον Λουκ. Έχουν χαραχτεί στην καρδιά και το μυαλό μου. Ο Λουκ ήταν έξυπνος, σιωπηρός, σεμνός άνθρωπος με καρδιά από χρυσάφι, με ακεραιότητα και αγάπη». Η Ντόχερτι αποκάλυψε ότι ο Λουκ Πέρι την προσέγγισε όταν έμαθε για τον καρκίνο του μαστού.

Από τότε ήρθαν και πάλι κοντά, θυμόντουσαν τα παλιά και σχεδίαζαν να κάνουν πράγματα στην τηλεόραση με τους δύο τους να πρωταγωνιστούν. Δεν το πρόλαβαν.

Η Τζένι Γκαρθ δήλωσε επίσης συνταραγμένη από την απώλεια. «Σήμαινε τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους. Πολύ μοναδικός άνθρωπος. Στέλνω την αγάπη μου στην οικογένεια του και σε όσους τον αγάπησαν. Πραγματικά μια τρομερή απώλεια».

Από κοντά και ο έτερος του Beverly Hills, ο Ίαν Ζίρινγκ, ο Στιβ της σειράς. «Αγαπητέ μου Λουκ. Πάντα θα αναπολώ τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί τα τελευταία 30 χρόνια. Μακάρι το ταξίδι σου να εμπλουτιστεί με ψυχές καλών ανθρώπων, όπως ακριβώς έκανες κι εσύ για εμάς τους ζωντανούς».

Η Κάθλιν Ρόμπερτσον που μπήκε λίγο αργότερα στο Beverly Hills, θυμάται την υποδοχή του Λουκ Πέρι.

As a young girl from Hamilton Ontario coming onto the biggest show in the world mid stream, Luke welcomed me from day one. My heart breaks. ❤️ #lukeperry #90210 pic.twitter.com/8QA4SEipqB — kathleen robertson (@kathleenrobert7) March 4, 2019

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάστηκε με τον Λουκ Πέρι στα γυρίσματα του Once Upon A Time In Hollywood. Πρόκειται για τη νέα ταινία του Ταραντίνο που θα βγει το καλοκαίρι στις αίθουσες. Ο ΝτιΚάπριο έκανε λόγο για τιμή που δούλεψε με τον Πέρι.

Luke Perry was a kindhearted and incredibly talented artist. It was an honor to be able to work with him. My thoughts and prayers go out to him and his loved ones. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) March 4, 2019

Η Ροζάριο Ντόσον αποχαιρέτησε τον εφηβικό της έρωτα. «Νιώθω ευγνώμων που έζησα την ευγένεια και τη ζεστασιά σου. Αναπαύσου εν ειρήνη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια σου».

Luke Perry. My teen crush. I’m glad I got to tell you. Sheepishly red faced and all. You were lovely and you gave great hugs. Grateful to witness and experience your kindness and warmth. #RestInPeace love. Blessings to your family. — Rosario Dawson (@rosariodawson) March 4, 2019

Η Ολίβια Μαν πήρε αφορμή απ΄αυτό το τραγικό και γεγονός και συνέστησε σε όλους τα βήματα πρόληψης ενός εγκεφαλικού.

Luke Perry was just 52 and gone way too soon. Please take a moment to note the signs of a stroke. pic.twitter.com/YMRB3PKlm9 — Olivia Munn (@oliviamunn) March 4, 2019

Η Πατρίτσια Άρκετ μοιράστηκε μια φωτογραφία του Λουκ Πέρι και αναφέρθηκε στα παιδιά και τη γυναίκα του.

Luke Perry – Irreplaceable beautiful and kind human being, incredible friend, generous actor and adoring father to Jack and Sophie and loving partner to Madison we are all heartbroken. You are the love and you are the light. pic.twitter.com/X3ycTvmXsb — Patricia Arquette (@PattyArquette) March 4, 2019

Η Μαγίμ Μπιάλικ από το Big Bang Theory αρκέστηκε σε ένα λιτό RIP.

Ο Τζον Κράιερ από το Two And A Half Men έκανε λόγο για έναν ηθοποιό στο σώμα ενός καρδιοκατακτητή.

Luke Perry was a character actor in the body of a heartthrob. Much respect. #RIPLukePerry https://t.co/rqNxPgUoAN — Jon Cryer (@MrJonCryer) March 4, 2019

Φυσικά, στο ίδιο μοτίβο ήταν και το «αντίο» όλων των συντελεστών της σειράς Riverdale, στην οποία πρωταγωνιστούσε. Μάλιστα, τα γυρίσματα της νέας σεζόν θα αναβληθούν για λίγο καιρό ως ένδειξη σεβασμού προς τον Πέρι.

A statement from Riverdale’s executive producers, Warner Bros., and The CW. pic.twitter.com/1YNhbaupHv — Riverdale (@CW_Riverdale) March 4, 2019