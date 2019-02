Στην πισίνα με ολόσωμο που κολάζει η Νικολέττα Ράλλη [εικόνα]

View this post on Instagram

𝐼𝓉’𝓈 𝒶 𝒸𝑜𝓁𝒹 𝓌𝑜𝓇𝓁𝒹 𝒷𝑒𝓉𝓉𝑒𝓇, 𝓅𝒶𝒸𝓀 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝑜𝓌𝓃 𝒽𝑒𝒶𝓉 🔥 * * * #wanderlust #bythepool #heaven #moodoftheday #travelling #hotelstyle