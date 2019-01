Θύμα ξυλοδαρμού ο Άνθιμος Ανανιάδης έξω από το σπίτι του

View this post on Instagram

Εδώ και 9 μήνες δέχομαι μια συνεχή επίθεση και απειλή .. Αυτή την φορά αντιμετώπισα την απειλή μπροστά μου… Όμως έχω καθαρή συνείδηση και δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν … Συνεχίζω να πορεύομαι με αγάπη και αλήθεια στη καρδιά… Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Όλα καλά.. #againstallviolence