Η Δήμητρα Αλεξανδράκη γυμνή για το #10YearsChallenge [εικόνες]

#10yearchallenge Ζήλεψα και εγώ 🤪😅 2008/09 Ξεκίνησε το όνειρο , η φωτογραφία αριστερά ήταν η πρώτη φωτογράφιση (από τον Κύριο Χριστόπουλο) αφού μπήκαμε στο σπίτι του next top model , η δεύτερη αριστερά , πολυσυζητημένη τότε φωτογραφία που διαφωνούσαν οι κριτές ! 🤷🏻‍♀️ Βαμμένη , περιποιημένη εντελώς το αντίθετο απ’ ότι βλέπουμε στα δεξιά .. ________________________________ •Δεξιά είναι κάτι τελείως διαφορετικό 10 χρόνια μετά , χωρίς κωμμοτές , make up artist και εντυπωσιακά αξεσουάρ ! Με έλλειψη φαγητού και βασικών υλικών αγαθών ! __2 τόσο διαφορετικές εμπειρίες ζωής που μου έχουν αφήσει πολύ όμορφες αναμνήσεις ! #gntm vs #nomads