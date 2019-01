Σκάνδαλο Βράνιες-Καρλέουσα: Νέες αποκαλύψεις «καίνε» τη Γελένα – Παρουσίασε τον Βόσνιο στις κόρες της ως… γιατρό [εικόνες]

18/01/19 • 11:23 | UPD 18/01/19 • 11:27 Newsroom eleftherostypos.gr

Τα παιδιά δεν μπορούσαν να φανταστούν ποιος ήταν ο Βράνιες, πίστευαν ότι είναι ο γιατρός της μαμάς τους

Μέρα με τη μέρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλο και περισσότερα στοιχεία από το σκάνδαλο Καρλέουσα – Βράνιες.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, το ζευγάρι είχε και συναντήσεις στο σπίτι της πρώτης το διάστημα που μάλιστα ήταν να αφαιρέσει έναν όγκο.

Εκείνη φοβόταν να μη βγει από το σπίτι και τους δει κάποιο μάτι κι έτσι ο άλλοτε στόπερ της ΑΕΚ την επισκέφτηκε στην οικία της.

Όμως, τον είδαν οι κόρες της και η Γελένα, έτσι, είπε πως «είναι ο γιατρός και ήρθε για να με εξετάσει».

Μάλιστα, μία πηγή που μίλησε σε Μέσο της Βοσνίας στάθηκε στο ότι «για τη Γελένα σήμαιναν πολλά η προσοχή κι η στήριξη από τον Βράνιες. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να φανταστούν ποιος ήταν ο Βράνιες, πίστευαν ότι είναι ο γιατρός της μαμάς τους».

Επίσης, στο εν λόγω δημοσίευμα τονίζεται πως ο Βράνιες δεν ήταν πολύ χαρούμενος για τις συναντήσεις στο σπίτι της αγαπημένης του, αλλά λόγω της υγείας της δεν μπορούσε να της χαλάσει χατήρι.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται χαρακτηριστικά από το συντάκτη: «Η ποπ σταρ απάτησε τον άντρα της Ντούσκο Τόσιτς όταν εκείνος ήταν στο εξωτερικό στο διπλό κρεβάτι τους».

Τα μηνύματα και οι φωτογραφίες

Ο 29χρονος Βόσνιος ποδοσφαιριστής που πέρασε και από την ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξε με την Καρλέουσα και τα οποία αναφέρουν τα εξής:

Καρλέουσα: «Σε παρακαλώ να βγεις να τα διαψεύσεις όλα όσα έχουν γραφτεί για μένα. Σε παρακαλώ να αρνηθείς τα πάντα. Ποτέ δεν έθιξα εσένα και το παιδί σου. Καταστρέφεις εμένα και τη ζωή μου, σε παρακαλώ να τα αρνηθείς»

Βράνιες: «Ούτε εγώ έθιξα εσένα και την οικογένεια σου…»

Καρλέουσα: «Ποτέ δεν σε απείλησα. Για χάρη των παιδιών μου σε παρακαλώ να αρνηθείς όλα όσα έχεις πει».

Βράνιες: «Ξέχνα ότι υπάρχω! Όλοι είστε τα ίδια σκατά. Μόνο όταν έχεις προβλήματα είμαι ο Όγκνιεν σου. Στεναχώρησε τους όλους ελεύθερα, εγώ θα πάω στα δικαστήρια να καταθέσω».

Ο Βόσνιος αμυντικός με άλλη του δημοσίευση στα social του και μεταξύ άλλων έγραφε πως «η Γελένα τώρα κλαίει και προσεύχεται για να τα αρνηθεί όλα».

Η γνωστή τραγουδίστρια της Βοσνίας δεν έμεινε απαθής καθώς με συνεχόμενα ποσταρίσματα στο Facebook έβγαλε στη φόρα γυμνές φωτογραφίες του Βράνιες που της έστελνε (!) μέχρι και φωτογραφίες που ο Βόσνιος αμυντικός έκλαιγε! Μέσα σε όλα αυτά έγραψε κι ένα μήνυμα στο οποίο μεταξύ άλλων ζητάει από τον Βράνιες να αυτοκτονήσει!

«Μικρό σκουλήκι, δεν πρόκειται να παίξεις ποδόσφαιρο πια. Ούτε σε ομάδα, ούτε στην Εθνική! Στη Βοσνία, ξέρουν ότι είσαι ανόητος και όλοι σε περιφρονούν γιατί είσαι ένα ρατσιστικό σκ…

Το άρρωστο σκουλήκι μπορεί να βγάλει φωτογραφίες και βίντεο με ό,τι του έρχεται στο μυαλό, μπορείς να έχεις ένα βίντεο με μένα να κάθομαι με τον γυμνό κ… μου πάνω σου.

Δεν μπορείς να βάλεις σε κίνδυνο τον γάμο μου ή την οικογένειά μου. Αυτό ήθελες! Λυπάμαι τη γυναίκα σου σκουλήκι και το παιδί σου! Αλλά όπως πληγώνεις την οικογένειά μου, έτσι τώρα όλο το κακό θα επιστρέψει σε σένα.

Όλα αυτά τα πράγματα τα έκανες για να με τιμωρήσεις επειδή δεν ήθελα να είμαι μαζί σου. Μόνο να μου στείλεις φωτογραφίες από το μικρό σου πουλί, που τις έσβησα. Με απείλησες για το τίποτα και ήθελες να με σκοτώσεις.

Τον Τόσιτς δεν μπορείς να τον φτάσεις ούτε στα γόνατα. Ούτε σαν ποδοσφαιριστής, ούτε είστε ίδιοι. Είσαι ένα σκουλήκι και ένα μ… που δεν θα είσαι ποτέ ούτε άντρας, ούτε άνθρωπος. Γελάμε μαζί σου τώρα, σκουλήκι!

Η συμβουλή μου σε σένα είναι να αυτοκτονήσεις τώρα! Τώρα! Θα σε γαμ… γιατί «χτύπησες» τη μητέρα δύο παιδιών και μιας γυναίκας, όπως δεν θα έκανε κανένας ποτέ. Μόνο καθάρματα σαν και εσένα! Αντε γαμ…»

Μετά το ξέσπασμα η Γελένα άνεβασε φωτογραφία του Βράνιες να κλαίει κι έγραψε: «Έτσι κλαίει το μ… και παρακαλάει να είμαι μαζί του».

Γελένα Καρλεούσα: Αυτή είναι η πέτρα του ερωτικού σκανδάλου

Αν όσα έγιναν με τον Όγκνιεν Βράνιες έλαβαν τέτοια έκταση στα ελληνικά μέσα, αντιλαμβάνεστε τι θα συνέβη στα μέσα της Βοσνίας και της Σερβίας. Ειδικά της Σερβίας, αφού η Γελένα Καρλεούσα δεν είναι απλώς η γυναίκα ενός ποδοσφαιριστή. Είναι ένα από τα πιο δυνατά ονόματα στη μουσική βιομηχανία της χώρας.

Τα όσα συνέβησαν με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ δεν τιμούν σίγουρα κανέναν. Πολύ περισσότερο την ίδια που έβγαλε στη δημοσιότητα γυμνή του φωτογραφία, ενώ του ευχήθηκε να αυτοκτονήσει. Ευτυχώς σε όλο αυτό το θέατρο δεν έλαβε μέρος ο Τόσιτς που από την Κίνα προσπαθεί να διαχειριστεί όλο αυτό που έγινε. Όπως το ίδιο επιχειρούν και οι δύο κόρες τους.

Η μαμά Γελένα Καρλεούσα από την άλλη δεν πτοείται από τίποτα. Μια ματιά στις αναρτήσεις της στο Instagram, αλλά και γενικά στις φωτογραφίες της αρκεί για να καταλάβει ο οποιοσδήποτε ότι της αρέσει όσο τίποτα να προκαλεί.

Η πληθωρική Γελένα είναι μια ντίβα των Βαλκανίων, ενώ δεν θα ήταν υπερβολή να την αποκαλέσει κάποιος την ξανθιά και βαλκανική εκδοχή της Κιμ Καρντάσιαν. Σε ορισμένες φωτογραφίες η ομοιότητα στο πρόσωπο είναι χαρακτηριστική.

Η 40χρονη Γελένα Καρλεούσα αρέσκεται να τραβάει τα βλέμματα με κάθε πιθανό τρόπο. Το μότο «there is no such thing as bad publicity» θα μπορούσε να γίνει αυτοκόλλητο στο μέτωπο της.