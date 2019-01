Η Κλόε Καρντάσιαν έκανε twerk για τον σύντροφό της και αυτός την αγνόησε!

Η Κλόε Καρντάσιαν όπως και οι υπόλοιπες γυναίκες της οικογένειας είναι γνωστές για τις πληθωρικές τους σιλουέτες. Αυτό, όμως, φάνηκε να μην συγκινεί τον Τριστάν Τόμσον…

Κάποια στιγμή, η 34χρονη Κλόε, που πλέον έχει επανέλθει στην καλογυμνασμένη της σιλουέτα μετά τον τοκετό, αρχίζει να κάνει twerking μπροστά στην κάμερα, επιδεικνύοντας τις εκρηκτικές της καμπύλες.

Την ώρα όμως που γυρίζει να κοιτάξει τον σύντροφό της, ο οποίος στέκεται δίπλα της στην πίστα, συνειδητοποιεί με μεγάλη απογοήτευση ότι εκείνος έχει γυρισμένη την πλάτη και… ρεμβάζει κοιτώντας προς την αντίθετη πλευρά.

Φυσικό επακόλουθο, η ίδια σταμάτησε τον χορό και απομακρύνθηκε από την κάμερα φανερά νευριασμένη…

This NYE clip says everything we need to know about Khloe Kardashian’s relationship with serial cheater Tristan Thompson! 🥴 pic.twitter.com/P2G2nwGrZG

— Perez (@ThePerezHilton) January 2, 2019