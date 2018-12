Share Share Pin +1 Shares 0

Οι ηθοποιοί αυτοί έγιναν ευρέως γνωστοί μέσα από σειρές και πρωταγωνιστικούς ρόλους, όμως μετέπειτα ανέλαβαν χρέη οικοδεσπότη σε εκπομπές και σόου.

Η υποκριτική παραμένει η μία και μοναδική τους αγάπη, με το βιογραφικό τους να περιέχει αρκετές επιτυχίες και πρωταγωνιστικούς ρόλους στη μικρή οθόνη και το θέατρο.

Όμως, έχουν ανακαλύψει και το νέο τους (επαγγελματικό) έρωτα που δεν είναι άλλος από την παρουσίαση εκπομπών και σόου. Επιτυχημένοι ηθοποιοί ρίχνονται στην αρένα της TV, έχοντας τις δικές τους εκπομπές, με το αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να τους δικαιώνει.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι από τις εκπλήξεις της χρονιάς, καθώς απέδειξε ότι διαθέτει ταλέντο με ό,τι κι αν καταπιαστεί. Αγαπημένη ηθοποιός της ελληνικής μυθοπλασίας (ποιος ξεχνά τη συμμετοχή της στη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα), κυνήγησε το όνειρό της στην Αμερική, αλλά φέτος επέστρεψε στα πάτρια εδάφη για να αναλάβει την παρουσίαση του «Bake off Greece» του Alpha.

Ο διαγωνισμός ζαχαροπλαστικής, που προβάλλεται κάθε Κυριακή, όχι μόνο σκίζει στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά κατάφερε να αναδείξει και μία ακόμη πτυχή της Ιωάννας που αγάπησε ιδιαίτερο το κοινό.

Το όνομά του συνώνυμο της έξυπνης ατάκας και του χιούμορ! Ο Νίκος Μουτσινάς, αυτός ο ταλαντούχος ηθοποιός που έχει αποκτήσει τους θαυμαστές του μέσα από κωμικές σειρές της TV και από ρόλους και σενάρια στο θέατρο, παρουσιάζει συνήθως εκπομπές που έχουν έντονο το στοιχείο του σχολιασμού και της σάτιρας.

Φέτος, στην καλύτερη ίσως στιγμή της τηλεοπτικής του πορείας, βρίσκεται στην καθημερινή εκπομπή «Για την παρέα…» του Open, κρατώντας μία ευχάριστη και ξεχωριστή παρέα τα μεσημέρια.

Στη λίστα των ηθοποιών που κάνουν επιτυχημένο πέρασμα και ως παρουσιαστές είναι και η Ζέτα Μακρυπούλια, η κολλητή φίλη του προαναφερθέντος με τον οποίο ανέλαβαν μαζί πέρσι κυριακάτικο σόου στο σταθμό του Αμαρουσίου.

Η εκρηκτική οικοδέσποινα του «Ρουκ Ζουκ» του AΝΤ1 έχει κάνει τους καναλάρχες να πίνουν νερό στο όνομά της και να «κονταροχτυπιούνται» για το ποιος θα την κατακτήσει.

Αν και τις τελευταίες σεζόν παραμένει πιστή Πηνελόπη στην επαγγελματική της στέγη, στη μνήμη των τηλεθεατών έχει χαραχθεί όχι μόνο για την επιτυχημένη της πορεία στο «Dancing with the stars», στο «Just the 2 of us» του Mega και το «Baby Dance» του Alpha, αλλά και για την παρουσίαση του τελικού της Eurovision.

Σειρές, ταινίες, παραστάσεις και πρωταγωνιστικοί ρόλοι που έγραψαν τη δική τους ιστορία ήταν η καθημερινότητα του Σπύρου Παπαδόπουλου μέχρι το 2004.

Τότε, ο ηθοποιός ανέλαβε την εκπομπή «Στην υγειά μας ρε παιδιά», ένα αμιγώς ψυχαγωγικό κόνσεπτ με καλεσμένους τραγουδιστές και ανθρώπους του θεάματος, που μεταδιδόταν έως το προσωρινό κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης το καλοκαίρι του 2013, στη ΝΕΤ.

Επειτα μετακόμισε στον Alpha, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, ενώ από την περασμένη σεζόν βρίσκεται στον ΣΚΑΪ. Ο ηθοποιός, ωστόσο, έχει περάσει και από την παρουσίαση του παιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», το οποίο συγκέντρωνε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Τη φετινή σεζόν βρέθηκε στην παρουσίαση του «Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, με τις κριτικές να είναι με το μέρος του και τους ειδικούς να τον χαρακτηρίζουν έκπληξη. Ταλαντούχος και με μοναδικό χάρισμα στην επικοινωνία με τον κόσμο, ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ξεχνά ποτέ τη μεγάλη του αγάπη που είναι η υποκριτική, αφού ακόμα και τώρα δηλώνει ηθοποιός.

Με όνομα άμεσα συνδεδεμένο με τηλεοπτικά αριστουργήματα, όπως οι «Σαββατογεννημένες», «Στο παρά πέντε» και «Εθνική Ελλάδος», κατάφερε να διεκδικήσει και μία θέση στην κατηγορία των παρουσιαστών, αφού εκτός του μουσικού σόου στον ΣΚΑΪ έχει βρεθεί στο τιμόνι του «Just the 2 of us», της εκπομπής μαγειρικής «Παρέα στην κουζίνα», του τηλεπαιχνιδιού του Mega «Δεν έχω λόγια» και φυσικά των εγχώριων τελικών και «μεταδόσεων» της Eurovision.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής