Σφοδρή επίθεση της Μαντόνα στη Lady Gaga

07/12/18 • 11:24 | UPD 07/12/18 • 11:24 Newsroom eleftherostypos.gr

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία της με τη λεζάντα «Do not F-k with Me, Monday» η οποία προκάλεσε θύελλα σχολίων και αντιπαράθεση μεταξύ των θαυμαστών της και των «Little» των θαυμαστών της Gaga.

Η μακροχρόνια διαμάχη της Madonna με την Lady Gaga αναθερμάνθηκε – με την πρώτη να επιπλήττει την αντίπαλό της, η οποία έχει διεξάγει εκστρατεία για την απόκτηση Όσκαρ.

Η πιο πρόσφατη διαμάχη ξέσπασε έπειτα από βίντεο που δημοσιεύθηκε online με τη Lady Gaga να λέει επανειλημμένως από τον Οκτώβριο στη διάρκεια της περιοδείας της για την ταινία «Ένα Αστέρι Γεννιέται» (A Star is Born) στην οποία πρωταγωνιστεί: «Μπορεί να υπάρχουν 100 άτομα σε ένα δωμάτιο και 99 από αυτούς να μην πιστεύουν σε εσένα, αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι ένα και απλά αλλάζει όλη σου τη ζωή».

Μερικοί παρατήρησαν ότι το απόσπασμα θυμίζει κάτι παρόμοιο, σύμφωνα με το Page Six. Τη Δευτέρα, η Madge (υποκοριστικό της Madonna) δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram, από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τη δεκαετία του 1980 λέγοντας: «Αν υπάρχουν 100 άτομα σε ένα δωμάτιο και 99 λένε ότι τους άρεσε, θυμάμαι μόνο το ένα άτομο που είπε ότι δεν του άρεσε».

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία της με τη λεζάντα «Do not F-k with Me, Monday» η οποία προκάλεσε θύελλα σχολίων και αντιπαράθεση μεταξύ των θαυμαστών της και των «Little» των θαυμαστών της Gaga.