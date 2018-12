Χαμός στη νυχτερινή Αθήνα: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος αποχωρεί από το σχήμα του Νότη Σφακιανάκη [εικόνα]

View this post on Instagram

Αγαπητοί φίλοι, αύριο Παρασκευή ήταν προγραμματισμένη η πρεμιέρα μας στο «Γκάζι live» με το Νότη Σφακιανάκη και την αγαπημένη μου Πάολα. Δυστυχώς, χθες βράδυ, δύο μόλις μέρες πριν από την πρεμιέρα μας, ενημερώθηκα από τον μαέστρο ότι ο Νότης Σφακιανάκης αποφάσισε να κόψει το δεύτερο μου πρόγραμμα – κάτι, ωστόσο, που είχαμε συμφωνήσει εξαρχής. Εξεπλάγην και απογοητεύτηκα ταυτόχρονα – προσπάθησα να μην θυμώσω και να παραμείνω ψύχραιμος. Τελικά, μάλλον, επαληθεύονται όλα όσα ακούγονται και λέγονται κατά καιρούς για τον Νότη Σφακιανάκη – αν και είχα κάθε καλή πρόθεση γι’ αυτή τη συνεργασία, εξού και στο παρελθόν, πριν από 6 χρόνια, του είχα γράψει τη μουσική σε τραγούδι του, με μεγάλο σεβασμό σ’ αυτή τη σπουδαία λαική φωνή. Όμως -όπως λειτουργούσα ανέκαθεν- όταν δεν με σέβονται σε μια συνεργασία, επιλέγω να αποχωρώ και να διατηρώ την αξιοπρέπειά μου. Έτσι, αναγκάζομαι το μήνα Δεκέμβριο και λίγο πριν τις γιορτές, να μείνω χωρίς δουλειά εγώ και η οικογένεια μου. Οι σχέσεις μου με την Πάολα, την οποία αγαπώ και εκτιμώ, παραμένουν εξαιρετικές, καθώς και με την επιχείρηση Μαροσούλη – όλα είναι τέλεια και τους ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία, για άλλη μια φορά. Εύχομαι καλή αρχή αύριο στην Πάολα, στην επιχείρηση και σε όλους τους μουσικούς και συνεργάτες. Μάλλον ήταν σοφή, τελικά, η επιλογή της Δέσποινας Βανδή, πριν από πέντε χρόνια – σε γεγονότα που αν και έχουν διαφορετική αφετηρία, έχουν κοινή ουσία. Θα δανειστώ μια φράση της: Αποχωρώ με λύπη, καλές γιορτές εύχομαι σε όλους. Γιώργος Παπαδόπουλος.