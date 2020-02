Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα υπέροχο ταξίδι γεύσεων στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στο Περού, στο Μεξικό χαρίζει το new entry bar-restaurant «A v a n c a i», στο Χαλάνδρι. Ο σεφ Ιωσήφ Συκιανάκης επιμελείται ένα ιδιαίτερο μενού με πολλές εκπλήξεις για τους λάτρεις της έθνικ κουζίνας, θέτοντας ως στόχο μία γρήγορη «ξενάγηση» στις γαστριμαργικές ομορφιές της Λατινικής Αμερικής.

Ο κατάλογος ξεκινά με πλούσιες σαλάτες, όπως τη Mexican kinoa (με πράσινα λαχανικά, πέρλες ροδιού, κουκουνάρι, κινόα, άγριο ρύζι βινεγκρέτ λεμονιού) και τη Mango & Naranja (με λάχανο, πιπεριές, αγγούρι ντομάτα, κάσιους, μάνγκο, παρμεζάνα, φιλέτα πορτοκαλιού). Patatinas (φρεσκοψημένα chips πατάτας με σάλτσα γιαουρτιού), Crispy Camarones (μαριναρισμένες γαρίδες με μαγιονέζα σησαμελαίου και εσκαρόλ) ανοίγουν την όρεξη για να δώσουν σειρά στα χορταστικά κυρίως πιάτα.

Fajitas με κοτόπουλο ή μοσχάρι, Soft Tacos Carnitas (μαριναρισμένο χοιρινό, σάλτσα πιπεριάς Arbol, cheddar, iceberg), Carne Asada Chimichurri (χοιρινή μαριναρισμένη μπριζόλα 750 γραμμ. με λαχανικά σχάρας και πατάτες), Picanha Brasileira (βραζιλιάνικη κοπή βοδινού κρέατος με πατατίνες, λαχανικά σχάρας, Chimichurri sauce), Salmon a la Parilla (φιλέτο σολομού με αβοκάντο, άγριο ρύζι με κινόα), Avancai Beef (flank steak με σάλτσα ponzu και πράσινη σαλάτα) είναι μερικές μόνο από τις προτάσεις που δεν πρέπει να χάσετε.







Ομως, κάθε ταξίδι θέλει και έναν γλυκό επίλογο και το «A v a n c a i» έχει φροντίσει γι’ αυτό. Peruvian Magic Muffin (soufflé σοκολάτας με πορτοκάλι, παγωτό πικρής κουβερτούρας) και Avana Βlack Rum Sorbet (χειροποίητο παγωτό ρούμι, callets σοκολάτας, κανέλα, μπισκότα speculoos) απογειώνουν τον ουρανίσκο σας.

Ένα μεγάλο μέρος της λατινοαμερικανικής κουλτούρας στο κομμάτι της εστίασης έχει να κάνει με τα Tiki Cocktails, cocktails με βάση το ρούμι, την τεκίλα, την κάσσα, που σερβίρονται σε χρωματιστά, κεραμικά ποτήρια. Έτσι, στο

«A v a n c a i» μπορείτε να απολαύσετε το μοναδικό First Love (με τεκίλα, πουρέ από φρούτα του δάσους, λάιμ, σιρόπι βανίλιας, Angostura Βitters), το αρωματικό Most Wanted (με ρούμι, μάνγκο και πουρέ από φρούτα του δάσους, λάιμ, τζίντζερ) και πολλά ακόμη.

Αν είστε από εκείνους που θεωρούν ότι η καλή και απολαυστική μέρα φαίνεται από το πρωί, το

«A v a n c a i» έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο μενού για κάθε προτίμηση. Κέικ και μπάρες δημητριακών, bowls με superfoods, κλασικά κρουασάν, αλλά και τραγανά Churros, σαλάτες, wraps και σάντουιτς πρωταγωνιστούν.

INFO

Σωκράτους 4, Χαλάνδρι, τηλ. 2106818305