Ο Βρετανός συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ έγραψε σε μια φίλη του ότι θα μπορούσαν να συνευρίσκονται δύο φορές τον χρόνο με την έγκριση της συζύγου του, όπως δείχνουν επιστολές που έχει στην κατοχή του ο γιος του Όργουελ, σχεδόν 70 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο Όργουελ συνάντησε την Μπρέντα Σάλκελντ λίγα χρόνια πριν από την πρώτη εκδοτική επιτυχία του, “Down and Out in Paris and London” (έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά με τους τίτλους «Οι άθλιοι του Παρισιού και του Λονδίνου», εκδ. Ασβός, 2010 και «Οι αλήτες του Παρισιού και του Λονδίνου», εκδ. Ελεύθερος Τύπος, 1978) το 1933 η οποία και τον επηρέασε στο γράψιμό του, σύμφωνα με τις επιστολές στις οποίες αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Ο Όργουελ είπε στην Σάλκελντ πως η πρώτη σύζυγός του, Αϊλίν Ο’Σόνεσι, κατανοεί τις επιθυμίες του και «επιθυμεί να μπορώ να κοιμάμαι μαζί σου περίπου δύο φορές τον χρόνο, ώστε να είμαι ευτυχισμένος».

Σε μια επιστολή που είχε γραφτεί νωρίτερα έλεγε: «Δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί ποτέ πόσα πολλά σημαίνεις για μένα. Εξάλλου είπες πως νομίζεις ότι θα αποκτήσεις εν τέλει εραστή, και αν είναι έτσι δεν βλέπω γιατί αυτός δεν θα μπορούσε να είμαι εγώ».

Συνέχισε να της γράφει μέχρι το 1949 — ακριβώς πριν από τον δεύτερο γάμο του και μερικές εβδομάδες μόλις πριν από τον θάνατό του. Οι επιστολές δείχνουν πως χρησιμοποίησε τη Σάλκελντ ως αντηχείο για τις ιδέες του.

Ο γιος του Όργουελ, Ρίτσαρντ Μπλερ, είπε πως έφερε τις επιστολές για να τις δώσει στο αρχείο Τζορτζ Όργουελ στο University College του Λονδίνου.

Μια άλλη δεσμίδα επιστολών που έφερε ο Μπλερ δείχνουν επίσης τον συνεχιζόμενο θαυμασμό του Όργουελ για μια πρώην ερωμένη του, την Έλινορ Ζακ.

Ο Μπλερ είπε στους Times πως οι επιστολές δείχνουν πως η Ζακ και η Σάλκελντ «είχαν πολύ μεγαλύτερη επιρροή πάνω του απ΄ό,τι θεωρείτο αρχικά».

«Ήταν πολύ προσωπικές επιστολές», είπε. «Νομίζω πως υπήρχε κάποια φυσική επαφή και στις δύο περιπτώσεις από καιρό σε καιρό. Του άρεσαν οι πολύ ισχυρές γυναίκες. Οι γυναίκες που είχαν άποψη. Αυτό είναι που τον είλκυε. Το να έχει οτιδήποτε πέραν αυτού ήταν ένα μπόνους».

Ο Όργουελ, συγγραφέας επίσης των βιβλίων «Η φάρμα των ζώων» και «1984», παραμένει ευρέως γνωστός για την κριτική που ασκούσε στις κυβερνήσεις και στον ολοκληρωτισμό. Η 70ή επέτειος του θανάτου του Όργουελ είναι στις 21 Ιανουαρίου.