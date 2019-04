Lady Gaga: Από τις εκκεντρικές εμφανίσεις στο αριστοκρατικό ντουέτο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ

Share Share Pin +1 Shares 0

Εκκεντρική, σίγουρα μη συνηθισμένη, πολύ παράδοξη, ιδιόρρυθμη. H Lady Gaga ή κατά κόσμον Στέφανι Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα, την αγαπάς ή την μισείς, το σίγουρο είναι ένα: πως δεν περνά απαρατήρητη.

Γράφει η Ευανθία Καρρά

Ίσως και αυτός είναι ο απώτερος σκοπός της στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα: πρώτα να προκαλεί και μετά να τραγουδάει. Aυτό πίστευαν πολλοί, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα που απέδειξε ακόμα και στους πιο δύσπιστους πως πρόκειται για μία καλλιτέχνη με όλη τη σημασία της λέξεως.

Η Στέφανι

Γεννημένη στις 28 Μαρτίου του 1986, η Στέφανι Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα έχει γαλλοκαναδικές ρίζες και από την ηλικία των τεσσάρων ετών ασχολιόταν με το πιάνο. Στα 11 της φοίτησε σε ιδιωτικό ρωμαιοκαθολικό σχολείο θηλέων και παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής στο Lee Strasberg Theatre and Film Institute για δέκα χρόνια.

Μετά το σχολείο, πραγματοποίησε μουσικές και θεατρικές σπουδές στο Tisch School of the Arts (του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης) και έγραφε τραγούδια για την Britney Spears, την Fergie και τις Pussycat Dolls.

Το Poker Face της Στέφανι που ήθελε… Fame

Έντεκα χρόνια πριν, το 2008, το τραγούδι Poker Face ακούστηκε για πρώτη φορά και έπαιζε στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου. Ήταν πρώτο παγκοσμίως, με πάνω από 9,5 εκατομμύρια πωλήσεις με αποτέλεσμα όλα τα βλέμματα να πέσουν πάνω στην μόλις 22 ετών τραγουδίστρια με τα μακριά ξανθά μαλλιά.

To Poker Face ήταν από το πρώτο άλμπουμ της Lady Gaga «Τhe Fame». Όπως εξήγησε τότε η ίδια, το άλμπουμ απευθυνόταν σε οποιονδήποτε επιζητεί τη φήμη. Μάλιστα, με την παρθενική της εμφάνιση η Lady Gaga κέρδισε grammy στην κατηγορία Best Dance Recording. Ακολούθησαν με μεγάλη επιτυχία τα singles Just Dance, Love Game και Paparazzi από τον δίσκο.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2009, κυκλοφόρησε το «Fame Monster» και κατάφερε να κερδίσει βραβείο Grammy για το καλύτερο γυναικείο άλμπουμ. Το single Bard Romance έγινε πλατινένιο 11 φορές και κατέκτησε την κορυφή σε πολλά charts σε όλο τον κόσμο. Για το Bad Romance η Lady Gaga κέρδισε βραβείο καλύτερης γυναικείας ποπ ερμηνείας και καλύτερου βίντεο κλιπ.

Όμως ήθελε πάντα να προκαλεί και έτσι εμφανίστηκε σε συναυλία της τον Μάιο του 2009 ολόγυμνη. Η Lady Gaga είχε καλύψει τα… βασικά με φούσκες.

Όμως και στα βραβεία του MTV τον Σεπτέμβριο του 2009, η Lady Gaga εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα σύνολο που μόνο η ίδια ξέρει γιατί φόρεσε.

Ένα χρόνο αργότερα, όλα τα φλας έπεσαν πάνω της. Η Lady Gaga πήγε στα βραβεία του MTV φορώντας ένα φόρεμα… κρέας. Τότε είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, θετικές αλλά και αρνητικές.

Το σίγουρο είναι πως η Lady Gaga, ανεξάρτητα από την ενδυματολογική της επιλογή, βραβεύτηκε τότε με δέκα βραβεία. Πλέον το συγκεκριμένο φόρεμα έχει γίνει και έκθεμα σε μουσείο με γυναικεία ρούχα.

Γεννήθηκα… έτσι

Το «Born this Way» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2011. Τότε η Lady Gaga ήταν ήδη σούπερ σταρ. Tα δύο πρώτα σινγκλ του άλμπουμ «Born this Way» και «Judas»… σάρωσαν φτάνοντας στις πρώτες θέσεις των τσαρτς παγκοσμίως.

Εμπνευσμένη από το Judas, η Lady Gaga εμφανίστηκε το 2011 στη σκηνή φορώντας για ακόμα μία φορά ένα πολύ παράξενο σύνολο.

Αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Ιδού μερικές από τις χαρακτηριστικότερες εμφανίσεις της το 2011:

Το ίδιο… τροπάριο ακολούθησε και το 2012 κάνοντας εμφανίσεις οι οποίες σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως, με πολλούς να την αποκαλούν μέχρι και… τρελή.

Ιδού:

Ενδυματολογική… παράκρουση

Το 2013 η Lady Gaga κυκλοφόρησε τον δίσκο Artpop. Το πρώτο Single με το όνομα «Applause» κυκλοφόρησε στις 12 Αυγούστου του 2013 και έγινε το 12ο single της Lady Gaga που μπήκε στο Τop 10 των Η.Π.Α φτάνοντας στο Νο.4 του Billboard Hot 100. Αργότερα ακολούθησαν τα singles Venus και Dope.

Εκείνη τη χρονιά η ποπ σταρ έκανε μερικές από τις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις της.

Δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια καθώς οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους!

Το 2014 η Lady Gaga κυκλοφόρησε τον δίσκο Cheek to Cheek. Πρόκειται για ένα live άλμπουμ με τον τζαζ τραγουδιστή Τόνυ Μπέννετ. Ο συγκεκριμένος δίσκος είχε στόχο να φέρει την τζαζ μουσική πιο κοντά στην νέα γενιά. To άλμπουμ έφτασε το Νο.1 του Βillboard 200 και ήταν το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ της Gaga που κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή, έγινε χρυσό. Κέρδισε επίσης ένα Βραβείο Grammy. Άρα κατάφερε και τον σκοπό του.

Και η Lady Gaga συνέχισε να προκαλεί:

Το άλμπουμ «Joanne» ήταν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Lady Gaga και κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου 2016. Ο τίτλος προέρχεται από το δεύτερο όνομα της αλλά και από την θεία της που πέθανε από λύκο στα 19 της.

Το single «Perfect Illusion» ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε και ακολούθησε η μπαλάντα «Million Reasons».

Εκείνη τη χρονιά η Lady Gaga ξεκίνησε να κάνει και εντυπωσιακές εμφανίσεις με τουαλέτες ξεφεύγοντας από τα… ημίτρελα σύνολα:

Ο κινηματογράφος έφερε καθολική αναγνώριση

Το 2018 η Lady Gaga αποφάσισε να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με τον κινηματογράφο και να εξασκήσει το επάγγελμα του ηθοποιού.

Σε συνεργασία με τον Μπράντλεϊ Κούπερ δημιούργησαν την ταινία «A Star is Born». H Lady Gaga εξέπληξε με την ερμηνεία της ως Άλι με τους περισσότερους να αναφέρουν πως είναι αγνώριστη.

Η Lady Gaga είναι από τις λίγες τραγουδίστριες που κατάφεραν να περάσουν στον χώρο της υποκριτικής, όχι μόνο επειδή διαθέτουν ένα λαμπερό όνομα που θα κόψει εισιτήρια, αλλά επειδή πραγματικά μπορεί να φέρει εις πέρας έναν ρόλο.

Το ταλέντο της, της έφερε αναγνώριση από τους κριτικούς και φέτος ήταν υποψήφια στα Όσκαρ στην κατηγορία Α’ Γυναικείος Ρόλος και Καλύτερου Τραγουδιού.

To Swallow από την ταινία A Star is Born κέρδισε το Όσκαρ και η ερμηνεύτριά του, Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή για να το παραλάβει λέγοντας τα εξής:

«Έχω δουλέψει πολύ σκληρά σε όλη μου τη ζωή. Δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά το όνειρο, το να μην τα παρατάς, το να σηκώνεσαι όρθιος, όσες φορές κι αν σε απορρίψουν. Μην το βάζετε κάτω αν έχετε ένα όνειρο, αν έχετε πάθος δουλέψτε σκληρά».

Η ερμηνεία του Swallow με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στη σκηνή του του Dolby Theatre ήταν μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς με το κοινό να τους αποθεώνει.

Αδιαμφισβήτητα η Lady Gaga, αρέσει δεν αρέσει, είναι καλλιτέχνης.