Κάρλος Κάιζερ: Βίος και πολιτεία του μεγαλύτερου απατεώνα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

02/02/19 • 11:42 | UPD 04/02/19 • 10:35

Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής παγκοσμίως; Για να σας βοηθήσουμε Μην αρχίσετε να σκέφτεστε ονόματα σαν αυτά των Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, Μέσι, Ρονάλντο και άλλα.

Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής παγκοσμίως και παράλληλα ο πιο μεγάλος απατεώνας στον χώρο του ποδοσφαίρου ονομάζεται Κάρλος Ενρίκε Ραπόζο ή Κάιζερ όπως είναι πιο γνωστός.

Γράφει ο Μιχάλης Μαρδάς

Για 20 χρόνια άλλαζε τις ομάδες σαν τα πουκάμισα καις το τέλος της «καριέρας» του είχε καταφέρει να μην αγωνιστεί ούτε λεπτό αλλά να μην τον έχει πάρει είδηση κανένας.

Το ET Magazine του EleftherosTypos.gr σε αυτό το τεύχος σας παρουσιάζει την ιστορία του που πραγματικά είναι βγαλμένη από παραμύθι!

Η αρχή της ιστορίας

Ο Κάρλος Ενρίκιε Ραπόζο γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1963 στο Ρίο Πάρδο της Βραζιλίας. Δεν αποτελούσε εξαίρεση σε σχέση με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Και αυτός ήθελε να γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής αλλά υπήρχε μία διαφορά.

Το ότι ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής δεν σήμαινε ότι του άρεσε το ποδόσφαιρο. Απεναντίας ήξερε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να διακριθεί σε αυτό και για αυτόν τον λόγο επεξεργάστηκε διαφορετικούς τρόπους για να μπει στους ποδοσφαιρικούς κύκλους και έφτασε να είναι στην αφρόκρεμα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου χωρίς να καταλάβει κανείς πως το έκανε.

«Ήθελα να είμαι ανάμεσα σε άλλους παίχτες, αλλά δεν ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα που οι άλλοι με έβλεπαν σαν καλό παίχτη. Ούτε ο Χριστός δεν κατάφερε να τους ικανοποιήσει όλους. Γιατί να το κάνω εγώ;» είχε τονίσει ο ίδιος αργότερα διηγούμενος την ιστορία του.

Βλέποντας τον κανείς διαπίστωνε ότι έμοιαζε στον μεγάλο Φράνς Μπεκενμπάουερ και αυτό ήταν μία ευκαιρία για τον ίδιο να επιβάλλει το ψευδώνυμό του στην ποδοσφαιρική πιάτσα που ήταν το «Κάιζερ».

Το κόλπο για να πηγαίνει από ομάδα σε ομάδα είχε να κάνει με την εξωστρεφή του προσωπικότητα. Εκανε πολύ εύκολα φίλους και επέλεγε οι φίλοι του να είναι οι διάσημοι ποδοσφαιριστές της εποχής του. Εκείνοι ακούγοντας τον να λέει… παραμύθια για την ποδοσφαιρική του αξία τον έφεραν σε επαφή με μάνατζερ και τα συμβόλαια με τις ομάδες ήταν φυσικό επακόλουθο.

Τα τεχνάσματα

Σε κάθε ομάδα επέλεγε να μην μένει παραπάνω από έναν χρόνο γιατί αλλιώς θα κινδύνευε να αποκαλυφθεί το μυστικό του. Το τέχνασμα για να μην καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο για ποδοσφαιριστής δεν κάνει ήταν απλό αλλά παράλληλα και «σατανικό».

Μετά την υπογραφή συμβολαίου, ζητούσε από τον προπονητή της ομάδας να ακολουθήσει ατομική προπόνηση, καθώς η φυσική του κατάσταση δεν ήταν η καλύτερη.

Όταν περνούσαν οι πρώτες εβδομάδες και έμπαινε στις κανονικές προπονήσεις είτε προσποιούνταν ότι έχει έναν μυικό τραυματισμό είτε πλήρωνε συναδέρφους του για να τον τραυματίσουν.

Ετσι απολάμβανε την δόξα ενός καταξιωμένου ποδοσφαιριστή χωρίς να αγωνίζεται καθώς ήταν μονίμως τραυματίας. Κάθε βράδυ ήταν και με διαφορετικές γυναίκες στα κλαμπ, το πρωί πήγαινε στην προπόνηση για να κάνει ατομικό πρόγραμμα και πληρώνονταν κανονικά!

Μάλιστα όταν οι σύλλογοι αποφάσιζαν να τον διώξουν τους κατήγγειλε και προσκόμιζε βεβαιώσεις από έναν φίλο του οδοντίατρο ότι όντως ήταν τραυματισμένος. Τεχνάσματα που στην σημερινή εποχή με την ανάπτυξη των μέσων δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αλλά τότε έκαναν μια χαρά την δουλειά τους.

Θύματα και οι δημοσιογράφοι

Το επιμέρους σχέδιο δράση του Κάιζερ ήταν να έχει αποκτήσει πολύ καλές σχέσεις και με τους δημοσιογράφους και έτσι απολάμβανε να γράφεται το όνομά του στα ρεπορτάζ χωρίς στην ουσία να υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό.

Τριγυρνούσε με ένα ψεύτικο κινητό στο χέρι και έκανε ότι μιλούσε αγγλικά για να ξεγελά τους πάντες και σχεδόν κάθε εβδομάδα έλεγε ότι σε διαπραγματεύσεις και με άλλη ομάδα.

Το σπαρταριστό στιγμιότυπο

Όταν αγωνίζονταν στην Μπάγνκου λίγο κινδύνευσε να αποκαλυφθεί όταν ο πρόεδρος της ομάδας, απαίτησε να μπει ο Κάρλος αλλαγή σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του έχανε με 2-0.

Για να γλιτώσει ο Κάιζερ αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα και μπλέχτηκε σε καυγά με τους φιλάθλους κάτι που οδήγησε τον διαιτητή να τον αποβάλλει. Μετά το τέλος του αγώνα είπε στον πρόεδρο ότι άκουσε από μια μερίδα οπαδών υβριστικά σχόλια για τον πρόεδρο και θέλησε να υπερασπιστεί την τιμή του.

«Ο Θεός μου έδωσε έναν πατέρα, ο οποίος πέθανε. Στη συνέχεια μου έδωσε άλλον ένα (τον πρόεδρο της ομάδας) και δεν θα αφήσω κανέναν να αποκαλεί τον πατέρα μου κλέφτη. Οι οπαδοί τον έλεγαν «κλέφτη», γι’ αυτό και προσπάθησα να τους σταματήσω» του είπε με θράσος.

Αποτέλεσμα: Ο πρόεδρος του ανανέωσε το συμβόλαιο του για μισό χρόνο ακόμη, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τις μηνιαίες απολαβές του!

«Έπαιξε» και στην Ευρώπη

Το 1986, μετακόμισε στην Ευρώπη και εντάχθηκε γαλλική Γκαζελέκ Αζαξιό, στη Β’ γαλλική κατηγορία, όπου έπαιζε ένας φίλος του. Στην παρουσίασή του, ο σύλλογος οργάνωσε μια ανοιχτή προπόνηση με παρόντες δηλαδή τους οπαδούς.

Φοβούμενος την αποκάλυψη, πέταξε όλες τις μπάλες στο πλήθος, ενώ φιλούσε το σήμα του συλλόγου. Δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι με τον σύλλογο και επέστρεψε στη Βραζιλία την επόμενη χρονιά, αν και λόγω της φιλίας του με τους δημοσιογράφους αργότερα αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά σχόλια σ’ ένα άρθρο, το οποίο μάλιστα τον απεικόνιζε ως έναν από τους κορυφαίο σκόρερ της Γκαζελέκ Αζαξιό και ότι είχε παίξει για οκτώ σεζόν με τα χρώματά της.

Ζει τον μύθο του ως personal trainer

Κράτησε ζωντανό το παραμύθι του για 26 χρόνια αλλάζοντας 10 ομάδες σε Βραζιλία, Μεξικό, Γαλλία, ΗΠΑ και Αργεντινή, κερδίζοντας κυρίως αναγνωρισιμότητα και εμπειρίες.

«Αυτό που πάντοτε φρόντιζα να κάνω ήταν να βρίσκομαι στην ίδια παρέα με διάσημους ποδοσφαιριστές. Το γεγονός πως θεωρείσαι και εσύ τέτοιος ήταν ένας πραγματικός μαγνήτης για τις γυναίκες. Και εγώ ήμουν εθισμένος στο σεξ σχεδόν όσο ο Μάικλ Ντάγκλας. Κατά διαστήματα κοιμόμουν μέχρι και με τρεις γυναίκες τη μέρα» υποστηρίζει ο Κάιζερ.

Μετανιώνει για όσα έζησε; «Καθόλου, για τίποτα. Ήταν η εποχή που οι ομάδες εκμεταλλεύονταν τους παίκτες και κάποιος έπρεπε να τις βάλει στη θέση τους» είναι η άποψη του μεγαλύτερου απατεώνα που γνώρισαν ποτέ τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Η απίθανη, παράξενη αλλά αληθινή ιστορία του Βραζιλιάνου είναι και το θέμα του ντοκιμαντέρ Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football, που προσεχώς κυκλοφορεί στους κινηματογράφους.

Ο Κάιζερ φυσικά και δεν (προσποιείται πως) παίζει ποδόσφαιρο πια. Πλέον, δηλώνει personal trainer και εντελώς τυχαία, η πελατεία του είναι κατ’ αποκλειστικότητα γυναίκες.