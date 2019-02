Έσχατη Θούλη: Η μυθολογία της αρχαιότητας, ο Χίτλερ και η NASA

Η NASA έλαβε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς το πολυαναμενόμενο «τηλεφώνημα» από το σκάφος New Horizons, που επιβεβαίωσε ότι επιβίωσε μετά την ιστορική κοντινή διέλευσή του από την Έσχατη Θούλη, το πιο μακρινό σώμα που έχει ποτέ επισκεφθεί ανθρώπινο δημιούργημα.



Γράφει ο Δημήτρης Κατσάκος

Στο πρώτο τεύχος του ET Magazine του EleftherosTypos.gr για το 2019, θα καταπιαστούμε με την εντυπωσιακή εξερεύνηση του διαστήματος, αλλά θα δούμε και ποια ήταν η Θούλη από την αρχαιότητα που την πρωτοσυναντάμε έως και τα σκοτεινά χρόνια του ναζισμού.

Η Έσχατη Θούλη βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6,5 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, στην παγωμένη Ζώνη Κάιπερ.

Το πρώτο ραδιοσήμα επιβεβαίωσης για την επιτυχία της αποστολής ελήφθη από μια μεγάλη κεραία του Δικτύου Βαθιού Διαστήματος της NASA στη Μαδρίτη μετά από ταξίδι έξι ωρών και οκτώ λεπτών στο διάστημα.

Όπως ήταν φυσικό, αμέσως επικράτησε γιορταστικό κλίμα (ήταν, άλλωστε, και Πρωτοχρονιά) στο κέντρο ελέγχου του New Horizons, που βρίσκεται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς στο Μέριλαντ.

