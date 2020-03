Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Μέλη καρναβαλικών πληρωμάτων έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ομονοίας στην Πάτρα παρά την απαγόρευση λόγω κορωνοϊού.

Σύμφωνα με το patrastimes.gr, πρόκειται για περίπου 8.000 μέλη καρναβαλικών πληρωμάτων που κάνουν παρέλαση.

Η παρέλαση των καρναβαλικών γκρουπ ακολουθεί την παλιά, παραδοσιακή διαδρομή , με έναρξη από την πλατεία Ομονοίας, κατόπιν Γούναρη, Κορίνθου μέχρι το ύψος της οδού Κιλκίς, χωρίς μουσική σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής.

Στην οδό Κορίνθου από τα μεγάφωνα του δήμου ακούγεται καρναβαλική μουσική, ενώ η αστυνομία βρίσκεται εκεί για τα μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας.

Πάτρα | Πατρινό Καρναβάλι 2020 | Κυριακή 1η Μαρτίου Live | Πατρινό Καρναβάλι 2020 | Η Πάτρα γιορτάζει το Καρναβάλι#ioniantv #just_play #tvshow #tv #12_nomoi #1_kanali #edw_meneisΜΑΖΙ ΜΑΣ… #είσαι_παντού Gepostet von Ionian Channel am Sonntag, 1. März 2020

Το μήνυμα που δέχθηκαν οι Καρναβαλιστές στα κινητά τους τηλέφωνα τις τελευταίες ώρες είναι το εξής:

AΓAΠHTOI KAPNABAΛIΣTEΣ. H KAPNABAΛIKH MAΣ BABOYPA EINAI ETOIMH! TO PANTEBOY EINAI ΣTHN ΠΛATEIA OMONOIAΣ THN KYPIAKH ΣTIΣ 14.00. ΦEPTE THN ΦAΣAPIA ΣAΣ, KAI ΠAME OΛOI MAZI NA KANOYME TO KAPNABAΛI TOY 2020!!! TYMΠANA, POKANEΣ, AYTOΣXEΔIA KPOYΣTA, ΣΦYPIXTPEΣ KAI OTI AΛΛO ΘEΛETE ΓIA NA ΔΩΣOYME ΣTHN ΠOΛH AYTO ΠOY THΣ AΞIZEI! EΠIΣHΣ, 1 EKΠPOΣΩΠOΣ AΠO KAΘE ΠΛHPΩMA NA EINAI ΣTIΣ 14.00 ΣTO ΔHMOTIKO ΘEATPO ME TH ΦETINH ΣTOΛH ΓIA THN ANAMNHΣTIKH ΦΩTOΓPAΦIΣH!