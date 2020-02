Δυνάμεις της ΕΛΑΣ συνεχίζουν να καταφθάνουν από χθες το απόγευμα στην μεθόριο του Έβρου προς ενίσχυση της συνοριοφυλακής ενώ από την τουρκική πλευρά των συνόρων εξακολουθούν να συρρέουν ομάδες μεταναστών/προσφύγων με την προσδοκία να περάσουν στην Ελλάδα.

Οι αστυνομικές ενισχύσεις αναπτύσσονται κυρίως στο βόρειο τμήμα του Έβρου, απ όπου χθες επιχειρήθηκε «εισβολή» ενώ κατά μήκος της όχθης του ποταμού περιπολούν και δυνάμεις του στρατού. Κάποιες προσπάθειες τη νύχτα ομάδων μεταναστών/προσφύγων να περάσουν στο ελληνικό έδαφος αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις φρούρησης που σε μια περίπτωση έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών. Μεμονωμένα άτομα πάντως εθεάθησαν το πρωί να κινούνται πεζή σε χωράφια της ελληνικής πλευράς.

Με το φως της ημέρας έγιναν αντιληπτοί να κινούνται προς τα σύνορα εκατοντάδες μετανάστες-πρόσφυγες, και ανενόχλητοι από τις δυνάμεις ασφαλείας της γείτονος, να προσεγγίζουν, με μεταφορικά μέσα και πεζή, τα σύνορα του Έβρου για να καταλήξουν εγκλωβισμένοι πίσω από έναν συρμάτινο φράχτη ή να καθηλωθούν στην τουρκική όχθη του Έβρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου δεν επιτράπηκε η είσοδος στην Ελλάδα σε περισσότερους από 3.000 μετανάστες! Κατά τη διάρκεια του 24ωρου που πέρασε (6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου) 66 παράνομοι μετανάστες κατάφεραν να μπουν στην Ελλάδα.

Γι’ αυτούς κινούνται όλες οι θεσμικά προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές διαδικασίες. Οι συλληφθέντες λαθρομετανάστες προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν το Ιράν και άλλες χώρες.

Αυτή την ώρα, περίπου 9 πρωί Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου 2020, υπολογίζονται σε περίπου 3.000 οι συγκεντρωμένοι παράνομοι μετανάστες στις Καστανιές.

Δείτε live εικόνα από τον Έβρο

Ο εντοπισμός τους από τις περιπόλους Ελλήνων συνοριοφυλάκων ανδρών της FRONTEX και στρατιωτικών με τη συνδρομή και ελικοπτέρων και στη διάρκεια της νύχτας με τη χρήση θερμικών καμερών από ξηράς και από τους αυξημένους ελέγχους του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, αποτρέπει την είσοδό τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίδοξοι «εισβολείς» παρέμεναν στην τουρκική πλευρά της συνοριογραμμής, εκτεθειμένοι στην ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, μαζική προσπάθεια να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές Έβρου έκαναν αργά το βράδυ της Παρασκευής μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το thrakinea.gr. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων.

Οι μετανάστες προσπάθησαν να πλησιάσουν τους αστυνομικούς, ενώ φώναζαν και συνθήματα.

Στην περιοχή, οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, καθώς βρέχει. Η ελληνική πλευρά δέχεται τεράστια πίεση, ενώ, λόγω του σημείου, οπτική πρόσβαση έχουν κυρίως οι Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βανάκια σταμάτησαν στις όχθες του Έβρου από την τουρκική πλευρά και αποβίβασαν δεκάδες μετανάστες, οι οποίοι κινήθηκαν ανά ομάδες, προσπαθώντας να βρουν «καθαρά» μονοπάτια, χωρίς φύλαξη, για να περάσουν στην Ελλάδα.

Στρατός και Αστυνομία είναι επί ποδός και προσπαθούν να τους απωθήσουν. Έχουν συνεχώς περιπολίες, με αυτοκίνητα αλλά και πεζή, ακόμα και με drone. Τους απωθούν με ηχητικά και φωτεινά σήματα.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ

— Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020