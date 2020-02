Ολονύχτια μάχη στον Έβρο: Μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ αστυνομικών και μεταναστών.

Συγκεκριμένα, μαζική προσπάθεια να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές Έβρου έκαναν αργά το βράδυ της Παρασκευής μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το thrakinea.gr. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων.

Οι μετανάστες προσπάθησαν να πλησιάσουν τους αστυνομικούς, ενώ φώναζαν και συνθήματα.

Στην περιοχή, οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, καθώς βρέχει. Η ελληνική πλευρά δέχεται τεράστια πίεση, ενώ, λόγω του σημείου, οπτική πρόσβαση έχουν κυρίως οι Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βανάκια σταμάτησαν στις όχθες του Έβρου από την τουρκική πλευρά και αποβίβασαν δεκάδες μετανάστες, οι οποίοι κινήθηκαν ανά ομάδες, προσπαθώντας να βρουν «καθαρά» μονοπάτια, χωρίς φύλαξη, για να περάσουν στην Ελλάδα.

Στρατός και Αστυνομία είναι επί ποδός και προσπαθούν να τους απωθήσουν. Έχουν συνεχώς περιπολίες, με αυτοκίνητα αλλά και πεζή, ακόμα και με drone. Τους απωθούν με ηχητικά και φωτεινά σήματα.

