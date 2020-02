Newsroom eleftherostypos.gr

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να εμποδίσουν την πορεία 2000 μεταναστών – προσφύγων που ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί από το ΚΥΤ Μόριας με κατεύθυνση προς την πόλη της Μυτιλήνης.

Οι μετανάστες διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στη Μόρια καθώς και για τον εγκλωβισμό τους στο νησί.

Εδώ και περίπου μια ώρα διεξάγεται ένας κλεφτοπόλεμος μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και μεταναστών που σκαρφαλώνουν στους γύρω λόφους με σκοπό να προσπεράσουν τον αστυνομικό κλοιό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν κάνει χρήση χημικών και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα μικρά παιδιά. Τα επεισόδια είναι κυρίως από τον Καρά Τεπέ μέχρι το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Ο δρόμος παραμένει κλειστός.

Police throwing teargas at people trying to get through the village. #recugeesgr among them kids! pic.twitter.com/F3aHnpTMFx — Franziska Grillmeier (@FranziEire) February 3, 2020

Ppl from #Moria start a protest. They are trying to come to the city of Mytilene. Police is blocking the way. So the ppl are running to the hills…#refugeesgr #mytilini pic.twitter.com/XnE3CP1t87 — black racoon (@blackracoon16) February 3, 2020

People breaking through olive grove fields close to Moria, after police blocked them from going to the port town of Mytilini to protest. Heavy use of tear gas, among the protesters many families. #Live pic.twitter.com/haYzgF9mS6 — Franziska Grillmeier (@FranziEire) February 3, 2020