Στα ύψη βρίσκεται ο διπλωματικός «πυρετός» στην Αθήνα μετά την άφιξη -υπό άκρα μυστικότητα- του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στη χώρα μας.

Ο LNA (Λιβυκός Εθνικός Στρατός) ανέβασε μια σειρά από tweets για να ευχαριστήσει την Ελλάδα που κρατά ασφαλή τον στρατάρχη.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

Σήμερα στη μία το μεσημέρι αναμένεται η συνάντηση του στρατάρχη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή ενώ νωρίτερα ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Δένδιας είχε χθες το βράδυ ιδιωτική συνάντηση με τον Χαλίχα Χαφτάρ, ο οποίος διανυκτέρευσε στην Αθήνα φρουρούμενος από ΕΚΑΜ, ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική. Στην Αθήνα έφτασε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, από τη Βεγγάζη, ενώ η έλευσή του δεν ανακοινώθηκε νωρίτερα για λόγους ασφαλείας.

Ο εθνικός στρατός της Λιβύης έχει αναρτήσει φωτογραφίες από την άτυπη πρώτη συνάντηση του Χαφτάρ με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Σε ένα tweet, μάλιστα, η φωτογραφία του στρατάρχη έχει μπει μπροστά από την ελληνική σημαία.

Σε ένα από τα tweets o LNA γράφει: «Στάσου δίπλα μου σήμερα, την ώρα της ανάγκης μου και θα σταθώ δίπλα σου για πάντα».

Stand by me today in my hour of need , and I will stand by you forever.#LNA #Libya #HoR #Egypt #Greece pic.twitter.com/EWRpWD0ufo

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020