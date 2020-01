Έλληνες πολίτες και η οικογένεια του Τομ Χανκς για την προσφορά της στο Μάτι – Δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση

Όχι μόνο ο Τομ Χανκς αλλά όλη η οικογένειά του (σ.σ. σύζυγος και δύο παιδιά) θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγενεια σε αναγνώριση της βοήθειάς τους στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τρίτη και την οποία συνυπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκάλυψε πως σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης, η σύζυγος του Τομ Χανκς, ηθοποιός και παραγωγός ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον αλλά και οι δύο γιοι τους, Τσέστερ και Τρούμαν.

«Η οικογένεια Χανκς έδωσε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο για άμεσες ανακουφιστικές ενέργειες για την βοήθεια των συμπολιτών μας που χτυπήθηκαν από τις πυρκαγιές» αναφέρει η απόφαση που υπογράφηκε στις 27 Δεκεμβρίου και προσθέτει πως στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν στο φιλανθρωπικό έργο προσέφεραν «εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Τομ Χανκς που πρόσφατα πολιτογραφήθηκε Έλληνας πολίτης, βρέθηκε στην τελετή απονομής των «Χρυσών Σφαιρών 2020» στο Χόλιγουντ, και παρέλαβε το βραβείο Σεσίλ Ντε Μιλ για το σύνολο της καριέρας του.

Κατά την απονομή του βραβείου του μίλησε για το γεγονός ότι είναι πλέον Έλληνας και αναφέρθηκε στο μεγάλο του άγχος: «Έχω κάποιες απορίες ωστόσο, μετά την πολιτογράφησή μου ως Έλληνας πολίτης. Πρώτον, πρέπει να πάω φαντάρος; Γιατί ούτως ή άλλως δεν θα ήμουν καλός. Πονάνε τα γόνατά μου και είμαι ένας ηλικιωμένος πια. Δεύτερον, πρέπει να πληρώνω φόρους; Ή αρκεί να πληρώνω με μετρητά και όλα καλά;

Είναι μεγάλη τιμή. Είμαι Έλληνας εδώ και 32 χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένα “καταφύγιο”. Έχω γυρίσει όλον τον κόσμο, έχω πάει στα ομορφότερα μέρη της Γης, τίποτα δεν είναι σαν την Ελλάδα. Η γη, ο ουρανός, το νερό κάνουν καλό στην ψυχή σου. Είναι ιαματικό μέρος. Ειδικά όταν προσαρμοστείς σε αυτό το φανταστικό πρόγραμμα των Ελλήνων, να κοιμάσαι μέχρι το μεσημέρι και να μένεις ξύπνιος και να συζητάς στην ταβέρνα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Η καλύτερη ζωή που μπορεί να κάνει κάποιος!».

Επίσης πριν από μερικές ημέρες ο Τομ Χανκς έκανε ένα tweet με ευχές για το 2020 στα ελληνικά! Συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Twitter τις ευχές του για το νέο έτος, δηλώνοντας χαρούμενος που ξεκινάει το 2020 ως Έλληνας πολίτης και ευχήθηκε «Kronia pola!» Όπως είναι φυσικό, η ανάρτηση του Τομ Χανκς συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες ελληνικά σχόλια, μέσα σε λίγα λεπτά.

«Ξεκινώντας το 2020 ως Επίτιμος πολίτης της Ελλάδας, χρόνια πολλά», έγραψε ο Χανκς και ανάρτησε μια φωτογραφία με ένα άγαλμα στο οποίο φαίνεται η σκιά του.

Starting 2020 as an Honorary citizen of all of Greece! Kronia pola! ( more or less, “happy year!”). Hanx pic.twitter.com/b8fmrgjvYP

— Tom Hanks (@tomhanks) January 2, 2020