Το πρώτο χιόνι στη Πάρνηθα 26-12-2019 ώρα: 01:30

Το πρώτο χιόνι στη Πάρνηθα αυτή την ώρα είναι γεγονός ενώ φαίνεται πως έχουμε χιονοστρωση.Βιντεο από το Καζίνο της Παρνηθας: Στράτος Αυγερινος

Posted by Ο καιρός της Δυτικής Αττικής- New page on Wednesday, 25 December 2019