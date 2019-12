Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, μακράν κορυφαίος στον κλάδο του, ο Δρ. Γεώργιος Αυλωνίτης, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του, τους φίλους του και τους φοιτητές του.

Ο Δρ. Γεώργιος Αυλωνίτης είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1949, ήταν νυμφευμένος με την Ιατρό Μερσίνα Σπυρίδων και έχει δύο κόρες την Αγγελική-Ρεγγίνα, Μάνατζερ Ιδιωτικής Επιχείρησης και την Ιωάννα, Φοιτήτρια. Ο παππούς του Γεώργιος Αυλωνίτης ήταν έμπορος όπως και ο πατέρας του Ιωάννης Αυλωνίτης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1909 και του δίδαξε σημαντικές αρχές και αξίες.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 14ο Δημοτικό σχολείο και στο 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά το 1971 και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεγ. Βρετανία παίρνοντας διαδοχικά Diploma in Management Studies από το Πανεπιστήμιο του Wolverhampton, Master’s Degree στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Aston in Birmingham και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, Σκωτίας.

Μετά τη λήψη του Διδακτορικού του, εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο Strathclyde, αρχικά ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (1981-1982) και στη συνέχεια ως Λέκτορας (1982-1985).Το Νοέμβριο του 1984 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ), ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 1986 και τον Ιούλιο του 1990 προήχθη στη βαθμίδα του Καθηγητή. Υπηρέτησε στο ΟΠΑ συνεχώς μέχρι τη συνταξιοδότησή του στις 31/8/2016, ενώ την περίοδο 1993-1998 υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επίσης, το 2017 διορίστηκε Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde Σκωτίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΟΠΑ ανέλαβε διάφορες θέσεις ευθύνης μεταξύ των οποίων: Πρόεδρος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (1997-2000), Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (2010-2012), Ιδρυτικός Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (1998-2014), Ιδρυτικός Διευθυντής του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (ALARM) (2000-2016) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου (2012-2016). Δίδαξε προπτυχιακά μαθήματα στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Επίσης δίδαξε στα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, International MBA, Executive MBA, MBA(full time)και Διοίκηση Υπηρεσιών. Τα μαθήματα που δίδαξε καλύπτουν κυρίως Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ, Β2Β Μάρκετινγκ, Οργάνωση Πωλήσεων, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Πολιτική Προϊόντος και Διεθνές Μάρκετινγκ. Υπήρξε πάντα συνεπής και υπεύθυνος δάσκαλος, καλά οργανωμένος και είχε την αποδοχή των φοιτητών. Η εμπειρία του από την πράξη και τις διεθνείς δραστηριότητες του είχε αντίκτυπο στην ποιότητα του περιεχομένου των μαθημάτων του. Οι αξιολογήσεις του ήταν πάντα πολύ καλές, ενώ έχει λάβει και βραβεία διδασκαλίας( Teaching Excellent Award) από μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ.

Η αφοσίωση του στην έρευνα υπήρξε καταλυτική για την προώθηση ακαδημαϊκού κλίματος στον τομέα του και ευρύτερα μέσα στο ΟΠΑ. Συνέβαλε στην ανάδειξη καλών ερευνητών καθώς και άλλων καθηγητών στο χώρο του ΟΠΑ και ευρύτερα. Ήταν και είναι επιβλέπων καθηγητής και μέλος της 3-μελούς επιτροπής σε πολλούς υποψήφιους διδάκτορες τόσο του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας όσο και άλλων Τμημάτων. Συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του ΟΠΑ. Φρόντισε προσωπικά για την προσέλκυση ή/και την εξέλιξη μελών ΔΕΠ, στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ που μετονομάσθηκε σε Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πολλά ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα τόσο από την Ε.Ε. με θέματα όπως «Συμπεριφορά Καταναλωτή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο», «Ανάπτυξη Στρατηγικής Μάρκετινγκ για Αγροτικά Προϊόντα στην Ευρώπη», «Βελτίωση των Μεθόδων Μάρκετινγκ σε Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης» κλπ., όσο και από Ελληνικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με θέματα όπως «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» , «Διοίκηση Καινοτομίας», «Branding», «Χάραξη Στρατηγικής Μάρκετινγκ για Εγχώριες και Διεθνείς Αγορές», «Ποιότητα Υπηρεσιών», «Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής», «Ανάλυση Ικανοποίησης και Πιστότητας Πελατών», «Marketing Audit».

Είχε συμμετάσχει σε σημαντικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, όπως για παράδειγμα, για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την επιλογή του ελληνικού σήματος. Είχε εκτενέστατη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για πολλά θέματα ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της συμβολής της επιστήμης του Μάρκετινγκ στην επιχειρηματική ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, μέσα από τη συμμετοχή του σε εκατοντάδες ημερίδες, συνέδρια και συναντήσεις όπως και μέσα από τα εκατοντάδες άρθρα και συνεντεύξεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Παράλληλα, διέθετε ευρύτατη συμβουλευτική εμπειρία έχοντας παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 80 οργανισμούς και επιχειρήσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ είχε οργανώσει μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη Οργανισμών και ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων σε διάφορα αντικείμενα της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

Επίσης, έχει συγγράψει βιβλία τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, καθώς και κεφάλαια σε βιβλία διεθνών εκδοτών. Τέλος, συμμετείχε σε μία σειρά πρωτοβουλιών απονομής διαφόρων επιχειρηματικών βραβείων, όπως για παράδειγμα τα Marketing Excellence Awards της ΕΕΔΕ, τα βραβεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ της ΕΕΦΑΜ και τα βραβεία Made in Greece της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ της οποίας είναι και εκλεγμένος Πρόεδρος.

Το Ερευνητικό έργο του είναι ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου, έχει δημοσιεύσει σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και έχει τύχει ευρείας αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έχει παρουσιάσει μια σειρά εργασιών στις Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ασία και Ευρώπη και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και στα πιο αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά Μάρκετινγκ στον κόσμο που περιλαμβάνουν το Journal of Marketing, το Journal of the Academy of Marketing Science, το International Journal of Research in Marketing, το Journal of Product Innovation Management κ.ά. Είναι αξιοσημείωτο ότι επεδείκνυε ερευνητικό και συγγραφικό ενδιαφέρον ακόμη και στα τελευταία έτη πριν και μετά τη συνταξιοδότησή του. Την περίοδο 2012-2018 δημοσίευσε 11 εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ανέλαβε θέσεις ευθύνης σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς έχοντας εκλεγεί Αντιπρόεδρος (1990-1993) και Πρόεδρος (2008-2010) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ ( EMAC) και Πρόεδρος του Global Sales Science Institute (2010-2012). Έχει λάβει βραβεία καλύτερης Εργασίας (Best Paper Award) για άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Το πιο πρόσφατο βραβείο το έλαβε στο 9ο ετήσιο συνέδριο του Global Sales Science Institute (GSSI) που έγινε τον Ιούνιο του 2015 στη Χιροσίμα, Ιαπωνίας. Το ερευνητικό του έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς, καθώς σύμφωνα με το Google Scholar έχει συγκεντρώσει περίπου 5.000 αναφορές και έχει πετύχει δείκτη h-index 33 που τον καθιστά έναν διακεκριμένο με παγκόσμια αναγνώριση Καθηγητή Μάρκετινγκ. Μάλιστα, με βάση τον αριθμό των αναφορών (citations) βρίσκεται στο top 3% μεταξύ των 8.534 Πανεπιστημιακών, Καθηγητών και Ερευνητών του Μάρκετινγκ με προφίλ στο Google Scholar. Η διεθνής απήχηση του έργου του αντανακλάται και στο γεγονός ότι σήμερα είναι μέλος του Editorial Review Board σε εννέα περιοδικά, περιλαμβανομένων και των περιοδικών Industrial Marketing Management και European Journal of Marketing, ενώ αξιολογεί και εργασίες (ad hoc reviewer) που υποβάλλονται σε πολλά άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά στα οποία περιλαμβάνεται και το Journal of Marketing.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια, το ΟΠΑ, ο Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ, το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, ο Σύλλογος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο Σύλλογος Απόφοιτων του Πανεπιστημίου Strathclyde , ο Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ν. Αιτωλοακαρνανίας και ο Θεσμός Packaging Innovation Awards του έχουν απονείμει ειδικές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία.

Υπήρξε εκλεγμένο Fellow του Chartered Institute of Marketing και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και από τους εμπνευστές της ίδρυσης της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, της οποίας ήταν και εκλεγμένος Πρόεδρος.