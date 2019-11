Τρόμος στον αέρα: Boeing 777 έβγαζε φωτιές από τους κινητήρες εν ώρα πτήσης

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Λος Άντζες πραγματοποίησε ένα Boeing 777 των Philippine Airlines με προορισμό τη Μανίλα όταν ο πιλότος διαπίστωσε πιθανή βλάβη στους κινητήρες.

Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε πως είδε φωτιές να βγαίνουν από τον κινητήρα του αεροσκάφους.

«Είδαμε φλόγες, μικρές φλόγες να βγαίνουν από τη μηχανή», σημείωσε o άνδρας, ο οποίος παρακολουθούσε την απογείωση του αεροσκάφους.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μετά σταμάτησε. Μόλις σταμάτησε, είδα το αεροπλάνο να στρίβει αριστερά σαν να επιστρέφει στο αεροδρόμιο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το πρακτορείο ειδήσεων, μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται ακριβώς η στιγμή που αρχίζουν να ξεπετάγονται φλόγες από τη δεξιά μηχανή του αεροπλάνου.

Χρήστες του Twitter ανήρτησαν βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει επιβάτης της πτήσης με τις φλόγες να βγαίνουν από έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου.

Video shows a Boeing 777 bound for Manila with flames coming out of an engine pic.twitter.com/XvkjjDiZUc

— Reuters (@Reuters) November 22, 2019