Χρυσό μετάλλιο σε διαγωνισμό του MIT για ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

07/11/19 • 10:40 | UPD 07/11/19 • 10:40 Newsroom eleftherostypos.gr

Το χρυσό μετάλλιο κατάφερε να αποσπάσει η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον διεθνή διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Το χρυσό μετάλλιο κατάφερε να αποσπάσει η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, iGEM Thessaly, στον διεθνή διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας που διοργάνωσε το πανεπιστήμιο ΜΙΤ στη Βοστώνη.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας που προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 6.000 φοιτητές.

Στην πρώτη της συμμετοχή στον διαγωνισμό, η ομάδα των δέκα φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσίασε το ερευνητικό της έργο με τίτλο «ODYSSEE», το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός τεστ για την έγκαιρη διάγνωση της φυματίωσης, με κύριο στόχο την εφαρμογή του στις δομές υποδοχής προσφύγων της χώρας μας.

Η ελληνική συμμετοχή απέσπασε το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα σε 375 ομάδες από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, το «ODYSSEE» διακρίθηκε ως το καλύτερο ερευνητικό έργο στην κατηγορία της διάγνωσης (Best Diagnostics Project) και κέρδισε υποψηφιότητες για τα ειδικά βραβεία καλύτερης υποστηριζόμενης επιχειρηματικότητας (Best Supporting Entrepreneurship) και καλύτερης ενσωμάτωσης του κοινωνικού παράγοντα στο έργο (Best Integrated Human Practices).

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Βοστώνη, οι Έλληνες φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με διακεκριμένους καθηγητές και επιστήμονες της αμερικανικής πανεπιστημιούπολης. Επιπλέον, η ομάδα επισκέφτηκε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Βοστώνη κ. Στράτο Ευθυμίου, ο οποίος τη συνεχάρη και τόνισε τη σημαντική συνεισφορά των Ελλήνων στην επιστημονική κοινότητα της πόλης.

Ο διεθνής διαγωνισμός συνθετικής βιολογίας iGEM προέκυψε ως ιδέα του πανεπιστημίου MIT. Στον διαγωνισμό παρουσιάζονται ερευνητικά έργα που προτείνουν λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας μέσω της συνθετικής βιολογίας, ενός διεπιστημονικού κλάδου που συνδέει τη βιολογία με τη μηχανική με στόχο την εκ νέου σύνθεση λειτουργικών βιολογικών συστημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ