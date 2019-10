Οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν το καταφύγιο του Μπαγκντάντι για να μην υπάρχει τίποτα που να τον θυμίζει

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στην δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων κατά του κρησφύγετου του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι στην Συρία.

Η επιδρομή έγινε το περασμένο Σάββατο και πρόκειται για την δημοσίευση ενός βίντεο από αέρος σε γκρίζο και μαύρο φόντο, το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα.

Στο βίντεο αυτό διακρίνονται ομάδες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων να πλησιάζουν στο κρησφύγετο, ενώ αμερικανικά μαχητικά πραγματοποιούν επίθεση, κατά ενόπλων σε μικρή απόσταση.

Το πιο δραματικό πλάνο καταγράφει μία στήλη μαύρου καπνού να ανυψώνεται από το έδαφος κι αφού οι αμερικανικές βόμβες είχαν ισοπεδώσει του κρησφύγετο του Μπαγκντάντι.

#BREAKING #US army has published a video from the operation to kill #ISIS leader Al Baghdadi pic.twitter.com/MSuTSit6Wi

— Guy Elster (@guyelster) October 30, 2019