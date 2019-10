LAS VEGAS MAGIC FESTIVAL 2: Οι καλύτεροι μάγοι του Λας βέγκας 25 με 27 Οκτωβρίου στο CHRISTMAS THEATER

23/10/19 • 16:21 | UPD 23/10/19 • 16:21 Newsroom eleftherostypos.gr

To πρώτο Magic Festival το είδαν πάνω από 15.000 θεατές σε έξι παραστάσεις!

Ήρθε η ώρα για μια δεύτερη δόση αστερόσκονης που θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό καθώς σε αυτό το show οι καλύτεροι μάγοι του Λας Βέγκας θα εμφανίσουν και θα εξαφανίσουν μέχρι και ένα ελικόπτερο!!

Καλωσήρθατε και φέτος στο Λας Βέγκας, την πρωτεύουσα των μάγων. Εδώ ταξιδεύουν οι καλύτεροι μάγοι και Illusionists από όλο τον κόσμο. Μερικοί από αυτούς έρχονται στην Αθήνα για να παρουσιάσουν νούμερα που ακροβατούν ανάμεσα στο ρεαλισμό και στην ψευδαίσθηση. Ανακαλύψτε τα όρια του μύθου, της τέχνης, των ψευδαισθήσεων και της πραγματικότητας. Παρακολουθήστε απίστευτες στιγμές, που κόβουν την ανάσα. Μάγοι που «κλέβουν» το μυαλό και μιλούν στην ψυχή μας. Αιώρηση αντικειμένων, αντικείμενα που μεταμορφώνονται σε σκόνη μπροστά στα μάτια μας, άνθρωποι που πετάνε, μαγικοί καθρέφτες και άλλα πρωτότυπα και απίστευτα tricks κόντρα στους νόμους της φυσικής και της λογικής.

Εφτά από τους καλύτερους σύγχρονους αλχημιστές της εποχής μας έρχονται στο Christmas Theater για να μας χαρίσουν μαγεία, χιούμορ αλλά και δυνατά συναισθήματα.

Στο LAS VEGAS MAGIC FESTIVAL 2 που έρχεται και πάλι στο Christmas Theater μας περιμένουν ανάμεσα σε άλλους:

• Ο διάσημος μάγος Τζούλιους Φρακ (Julius Frack) είναι ένας από τους καλύτερους illusionist της εποχής μας. Ένας θεατής γίνεται αόρατος μπροστά στο κοινό, η βοηθός του Σίντι μετατρέπεται σε χρυσό άγαλμα και ο Τζούλιους περνάει από μέσα από αυτό σαν να μην υπάρχει, ένα αυτοκίνητο εμφανίζεται και εξαφανίζεται πάνω στην σκηνή. Ο Τζούλιους Φρακ έκανε το πρώτο του illusion νούμερο όταν ήταν εφτά χρονών. Από τότε και εδώ και 25 χρόνια έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε συνολικά 30 χώρες από την Κίνα και την Ιαπωνία μέχρι τον Καναδά και την Ευρώπη και φυσικά είναι μόνιμος performer στο Magic Castle του Χόλυγουντ. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε διαγωνισμούς μαγείας αλλά τα πιο σημαντικά είναι ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή μάγων στο World Champion of Grand Illusion του Λας Βέγκας αλλά και τον τίτλο «Μάγος της χρονιάς 2008» και το βραβείο «Ένας από τους καλύτερους μάγους των τελευταίων 25 χρόνων» στο Μόντε Κάρλο.

• Οι εκπληκτικός μάγος Μαχίμ Μόρις (Maxim Maurice) θα μας εντυπωσιάσει με τις απίστευτες ικανότητες του, σε ένα περιπετειώδες show. Είναι 29 χρονών και έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους καλύτερους μάγους της νέας γενιάς. Μπορεί σε μια στιγμή να εξαφανιστεί από την σκηνή και να βρεθεί κάπου αλλού. Μπαίνει σε μια δεξαμενή 500 λίτρων νερού, τον κλειδώνουν έτσι ώστε να είναι αδύνατον να βγει και αυτός καταφέρνει να αποδράσει. Όμως δεν έχει καταφέρει μόνο αυτά. Έχει καταφέρει να αποδράσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενώ τον έχουν δέσει με 25 μέτρα συρματόσχοινο και έχει εντυπωσιάσει σε μεγάλα τηλεοπτικά shows και ντοκιμαντέρ για τη νέα εποχή της μαγείας. Έχει πάρει χρυσά βραβεία σε διαγωνισμούς στο Μόναχο, το Παρίσι και την Ρώμη. Τον ακολουθεί ένα επιτελείο από πολλούς βοηθούς και ειδικούς ώστε να καταφέρει να κάνει όλα αυτά τα εντυπωσιακά του νούμερα που κόβουν την ανάσα! Ετοιμαστείτε για δυνατές δόσεις αδρεναλίνης με τον υπέροχο Μαξίμ Μόρις..

• Ο Τσάρλι Φράι (Charlie Frye) είναι ένας από τους καλύτερους μίμους – κλόουν όλων των εποχών. Άλλωστε αυτό ήταν οικογενειακή υπόθεση. Με την παντομίμα είχε μεγαλώσει καθώς μίμοι ήταν και ο παππούς και ο πατέρας του. Όμως δεν έμεινε εκεί. Μια μέρα σε ένα show συνάντησε μια μπαλαρίνα. Την ερωτεύτηκε και έγινε η γυναίκα του και η παρτενέρ του στην σκηνή για τα επόμενα 20 χρόνια. Μαζί δημιούργησαν ένα show γεμάτο χιούμορ, κλασικές σκηνές από τον βωβό κινηματογράφο και φρέσκιες ιδέες κωμωδίας. Οι κριτικοί και το κοινό έχουν χαρακτηρίσει τον Τσάρλι Φράι ως έναν Τσάρλι Τσάπλιν και Μπάστερ Κίτον του καιρού μας. Ο διάσημος μάγος Γιουρι Γκέλερ έχει πει: «Τους συστήνω ανεπιφύλακτα. Όταν δεις το show τους δεν θα το ξεχάσεις ποτέ». Συμμετείχαν σε παραστάσεις με διάσημους ηθοποιούς όπως της Liza Minnelli ενώ εμφανίζονται και σε διάσημα καμπαρέ όπως το The Grand Cabaret du Monde. Έχουν επίσης εμφανιστεί με διάσημους Illusionists στην όπερα του Σίδνευ. Ψηφίστηκαν το «Specialty of the Year» στο Λας Βέγκας και έλαβαν το βραβείο κωμωδίας Ken Dodd στην Αγγλία και το πρώτο βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Ζογκλέρ.

• Μερικοί ακόμα μάγοι είναι οι υπέροχοι illusionists Νταμπλ Φάντασι (Double Fantasy), ο μάγος της παντομίμας Τζερόμ Μουράτ (Jerome Murat) αλλά και ο δικός μας Γιώργος (Jorgos). Ένας Έλληνας που διαπρέπει σε όλα τα μεγάλα show μαγείας σε όλο τον κόσμο. Ανήκει στους πιο επιτυχημένους µάγους διεθνώς. Έχει εκτελέσει χιλιάδες παραστάσεις σε Λας Βέγκας, Παρίσι, Λονδίνο, Πεκίνο, Τόκυο και άλλες μητροπόλεις στα μεγαλύτερα θέατρα. Έχει ήδη τιμηθεί δύο φορές µε το βραβείο «Merlin Award», το Όσκαρ στον κόσμο των µάγων. Αυτή την φορά θα παρουσιάσει ένα από τα πιο σπουδαία νούμερα illusion στον κόσμο προσπαθώντας να εμφανίσει και να εξαφανίσει ένα ελικόπτερο!!! που θα βρεθεί στην σκηνή του Christmas Theater!

Και φέτος αφήστε εφτά από τους καλύτερους μάγους του Λας Βέγκας να εξαφανίσουν την κακή διάθεση που κυκλοφορεί στην πόλη και να μας γεμίσουν γέλιο και θετική ενέργεια. Όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν: «Υπάρχουν δύο μόνο τρόποι να ζήσεις τη ζωή σου. Ο ένας είναι σαν τίποτα να μην είναι θαύμα. Ο άλλος είναι σαν όλα να είναι ένα θαύμα..»

Πληροφορίες:

LAS VEGAS MAGIC FESTIVAL 2

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Παρασκεύη 25 Οκτωβρίου 2019 στις 20.00

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 στις 16.00 & στις 20.00

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 στις 12.00 & στις 16.00

Christmas Theater

Κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου (Βεϊκου)

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία και Κερκίδα (θεατρικά καθίσματα)

VIP ζώνη: κανονικό 54 ευρώ, παιδικό 27 ευρώ

A ζώνη: κανονικό 44 ευρώ, παιδικό 22 ευρώ

Β ζώνη: κανονικό 36 ευρώ, παιδικό 18 ευρώ

Κερκίδα (καθίσματα κερκίδας)

Γ ζώνη: κανονικό 26 ευρώ, εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων 13 ευρώ

Δ ζώνη: κανονικό 18 ευρώ, εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 9 ευρώ

Ε ζώνη: κανονικό 10 ευρώ, εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 5 ευρώ

Θέσεις ΑΜΕΑ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση) 5 ευρώ, συνοδός 10 ευρώ

Για κρατήσεις θέσεων ΑΜΕΑ επικοινωνήστε στο 211 77 01 700

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες 211 77 01 700

Προπώληση εισιτηρίων:

211 77 01 700, www.christmastheater.gr & www.viva.gr