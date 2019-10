Christmas Theater: Το πρώτο θεματικό θέατρο της Αθήνας ανοίγει τις πύλες του για δεύτερη χρονιά την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου

21/10/19 • 12:44 | UPD 21/10/19 • 12:44 Newsroom eleftherostypos.gr

Το 2018 περισσότεροι από 100.000 θεατές έκαναν check in στο πρώτο θεματικό θέατρο της Αθήνας. Φέτος οι παραστάσεις ξεκινούν στις 23 Οκτωβρίου και οι εκπλήξεις θα είναι περισσότερες!

Το 2019-2020 συνολικά περισσότεροι από 800 καλλιτέχνες και 5 μήνες παραστάσεων θα μας ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο!

Το Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου θα μεταμορφωθεί σε ένα υπερσύγχρονο θέατρο με θεατρικά καθίσματα, αυλαία, υπερσύγχρονα μηχανήματα ήχου και εικόνας, τεράστιες οθόνες και την μοναδική πρωτοποριακή ιδέα των ειδικών καθισμάτων για παιδιά (τα kid boosters) που αγάπησαν ήδη από την πρώτη χρονιά οι μικροί μας φίλοι.

Έξω από το θέατρο θα μας περιμένει ένα ακόμα μεγαλύτερο χωριό γεμάτο γεύσεις από όλο τον κόσμο και παιχνίδια που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.(Christmas Theater Village)

Επίσης στο φουαγέ του Christmas Theater δημιουργήθηκε ένας νέος εικαστικός και πολύμορφος χώρος.(CT of ARTS)

CHRISTMAS THEATER VILLAGE:

Το Christmas Theater Village (Χριστουγεννιάτικο Χωριό) θα σας περιμένει με με πολλές γεύσεις αλμυρές και γλυκές από όλον τον κόσμο, αλλά και μοναδικά παιχνίδια. Φέτος θα υπάρχει και ένας μεγάλος εσωτερικός χώρος, όπου θα μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε τον καφέ ή το φαγητό σας, ενώ τα παιδιά θα παίζουν με αγαπημένα παιχνίδια.

Τις ημέρες των Χριστουγέννων ταξιδέψτε με το εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο Carousel του Christmas Theater.

Eπίσης, λίγο πριν από τις παραστάσεις θα σας περιμένουν εκπλήξεις, όπως πάρτυ με μουσική, ομάδες χορού και πολλούς καλλιτέχνες που θα σας προετοιμάζουν για το θέαμα που θα παρακολουθήσετε μέσα στο θέατρο.

CT of ARTS: Ο νέος εικαστικός και πολύμορφος χώρος

Από το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του, γεννήθηκε η ανάγκη να μεταμορφωθεί ο χώρος υποδοχής των θεατών σε χώρο τέχνης και δημιουργίας.

Στις 22 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται ο νέος χώρος του Christmas Theater,εικαστικός αυτή τη φορά και με ανάλογη εναλλακτική πολυμορφία. Πρόκειται για την CT of ARTS, την Αίθουσα Τέχνης που θα λειτουργεί αρχικώς με βάση τον χρονικό ορίζοντα των παραστάσεων, παρουσιάζοντας παλαιότερους, γνωστούς και επιτυχημένους, αλλά και αξιόλογους νέους καλλιτέχνες,(ζωγράφους,γλύπτες, χαράκτες,κεραμιστες, εικαστικούς φωτογράφους,μικροτέχνες, designers κ.ά.) διακρινόμενους ήδη στους τομείς τους και προπαντός χαρισματικούς, με ευφάνταστες εκφραστικές πρωτοτυπίες, σύγχρονη αισθητική και οπωσδήποτε ταλέντο.

H πρώτη έκθεση: «Τα δέντρα της σιωπής και των ήχων»- Εγκαίνια 22 Οκτωβρίου στις 20.00

Η έκθεση συμβαδίζει με τους προβληματισμούς και τις ανάγκες της εποχής μας. Πρόκειται για τη σχέση μας με το περιβάλλον, όπως τη βιώνουμε και την αποζητούμε μέσα από τη φύση και τα όνειρά μας, αλλά και όπως τη συντροφεύουμε μέσα από τις βλαστομορφές της ή εκείνη μας πλαισιώνει στην ύπαιθρο, σε περιαστικά τοπία και φυσικά μέσα στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Εικαστική δημιουργός των έργων είναι η καταξιωμένη ζωγράφος Νατάσα Γκάνα.

Θα ακολουθήσουν και άλλες εκθέσεις στη διάρκεια των παραστάσεων, ενώ στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί πωλητήριο με βιβλία,έργα τέχνης και δημιουργίες διάσημων καλλιτεχνών.

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019:

THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES – LISA GERRARD

Όταν η φωνή μαγεύει την ψυχή. Η τραγουδίστρια των Dead Can Dance και του soundtrack της ταινίας Μονομάχος Lisa Gerrard συναντά μια από τις σπουδαιότερες χορωδίες γυναικών στον κόσμο βραβευμένη με Grammy.Μια μοναδική παράσταση που έχει μαγέψει όλους όσους αγαπούν τη μουσική του κόσμου!

25-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

LAS VEGAS MAGIC FESTIVAL 2

Οι καλύτεροι μάγοι του Λας Βέγκας έρχονται στην Αθήνα και είναι έτοιμοι να εξαφανίσουν μέχρι και Ελικόπτερο!

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

TANGO LEGENDS

Οι καλύτεροι χορευτές του Μπουένος Άιρες παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους μύθους του Tango σε μια παράσταση με ζωντανή ορχήστρα.

1-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

ΓΚΑΛΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ

THE VAGANOVA BALLET ACADEMY

Ζήστε ένα γκαλά μπαλέτου ύμνο στο σύστημα διδασκαλίας Βαγκάνοβα που δημιούργησε τους μεγαλύτερους χορευτές στην ιστορία του μπαλέτου!

Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ των μπαλέτων Μαριίνσκι (πρώην Κίροφ)

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

TONINO CAROTONE – GADJO DILO

Ο Βάσκος με το Ναπολιτάνικο πάθος παρουσιάζει μια εφ’ όλης ύλης συναυλία με την συμμετοχή των δικών μας Gadjo Dilo.

9&10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

JOAQUIN CORTES

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ FLAMENCO

Ο βασιλιάς του Φλαμένκο επιστρέφει στην Αθήνα! Ο μοναδικός Χοακίν Κορτές ξεκινά ένα νέο ταξίδι συναισθημάτων και κρατάει την ουσία του χορού, την ψυχή. Ο διάσημος χορευτής και χορογράφος δίνει την ψυχή του σε μία νέα εντυπωσιακή παράσταση που έχει τίτλο “Esencia” και μαζί με 40 χορευτές και μουσικούς μας μεταφέρουν το πάθος της Ανδαλουσίας!

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

ΚΡΗΤΗ ΜΟΥ…

Περισσότεροι από εκατό οργανοπαίκτες,τραγουδιστές και χορευτές!

Ένα ταξίδι στα μονοπάτια μιας μεγάλης μουσικής παράδοσης.Για πρώτη φορά η Κρήτη με όλα της τα πρόσωπα σε μια συναυλία.

Μια συναυλία μοναδική μ’ όλες τις ευφάνταστες σελίδες της μουσικής παράδοσης της Κρήτης αλλά και επιλογές από τη σύγχρονη δημιουργία.Θα μας ταξιδέψουν, εξαιρετικοί μουσικοί με δεξιοτεχνικό ταμπεραμέντο, μυθικοί/διαχρονικοί τραγουδιστές με βιώματα ‘‘από τα παλιά’’ αλλά και όσοι ξεχωρίζουν στο νησί τα τελευταία χρόνια με την Τέχνη τους.

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

OMAR FARUK TEKBILEK – YASMIN LEVY

Μια σπουδαία μουσική συνάντηση στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Ο σπουδαίος μουσικός Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ συναντά την σπουδαία τραγουδίστρια του Ισραήλ Γιασμίν Λεβί.

15& 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

EMMA SHAPPLIN :

Η ΓΑΛΛΙΔΑ ΝΤΙΒΑ ΤΗΣ ΠΟΠ ΟΠΕΡΑΣ

Μια παράσταση με 100 συντελεστές, ζωντανή ορχήστρα και χορωδία. Μια σπάνια γιορτή συναισθημάτων αφιερωμένη στην αγάπη! Ρομαντική, μυστηριώδης και φλογερή η Emma Shapplin συνδυάζει την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση της όπερας με τον αισθησιασμό και την αμεσότητα της ποπ μουσικής.

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΚΙΜ

Οι Τακίμ παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της Κωνσταντινούπολης με την Γλυκερία, τον Παντελή Θαλασσινό,την Αερτή Κετιμέ,τον Γιάννη Νιάρχο και την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Ειδική συμμετοχή Σωκράτης Σινόπουλος (πολίτικη λύρα).

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

ΑΡΜΕΝΙΑ – Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΣΤΡΑΜΑΞΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ.

Συμμετέχουν: Naregatsi orchestra of Armenia, Luseh dance ensemble, Vardan Badalyan

Η μουσική παράδοση της Αρμενίας είναι τεράστια και ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα μας. Το παραδοσιακό μουσικό της όργανο, το Ντουντούκ είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο.

Μια σπουδαία ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής έρχεται στην Αθήνα με 60 συντελεστές και με δεξιοτέχνες μουσικούς στο ούτι και στο ντουντούκ αλλά και με δεξιοτέχνες τραγουδιστές και χορευτές θα μας ταξιδέψει στα υψίπεδα του όρους Αραράτ, με οδηγό τα αρμένικα τραγούδια.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

JOSE CURA IN CONCERT

Ο τενόρος που ο Πλάθιντο Ντομίνκο έχρισε άξιο διάδοχό του και οι Times ονόμασαν τον τέταρτο τενόρο έρχεται στην Αθήνα. Ο Αργεντινός Χοσέ Κούρα δεν είναι απλώς ένας τενόρος. Είναι ένας καλλιτένης που μπορεί να διευθύνει μια ορχήστρα, να ερμηνεύει με πάθος ως τενόρος αλλά και να σκηνοθετεί, να ζωγραφίζει,να φωτογραφίζει, να γράφει.

23-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

TCHAIKOVSKY SYMPONY ORCHESTRA

Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΙ

Διεύθυνση Ορχήστρας: Vladimir Fedoseyev (Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ)

Σολίστ στο βιολί: Pavel Milyukov (Πάβελ Μιλιουκόφ)

Οι διάσημες μελωδίες της Λίμνης των Κύκνων, της Ωραίας Κοιμωμένης, του Καρυοθραύστη και άλλα σπουδαία αριστουργήματα του συνθέτη θα παρουσιαστούν από τη μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας στην δεύτερη επίσκεψη της στην Αθήνα!

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

ABBA MANIA

Το καλύτερο musical tribute αφιερωμένο στα τραγούδια των Abba έρχεται κατευθείαν από τον west end στην Αθήνα! Η κορυφαία παραγωγή που αναβιώνει με τον πιο πιστό τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της μουσικής των ABBA, καθώς και την εκρηκτική σκηνική τους ενέργεια.

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

DANCING IN THE RAIN 2

Η πρώτη τους επίσκεψη στην χώρα μας, το 2018 στο Christmas Theater ήταν sold out. Γι’ αυτό επιστρέφουν με νέες χορογραφίες σε ακόμα πιο διάσημα τραγούδια.

Πως είναι να χορεύεις στην βροχή; Πως είναι να χορεύεις οπουδήποτε; Θα το μάθουμε με την παράσταση που έχει μαγέψει όλο τον κόσμο και έρχεται και στην Αθήνα. 11 άντρες χορευτές, αφήνουν τον κλασικό χορό, βγαίνουν στον δρόμο και πειραματίζονται σε χορογραφίες της νέας εποχής κάτω από την βροχή.

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (καθημερινά και για σχολεία):

ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ

«Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα». Μια φαντασμαγορική Χριστουγεννιάτικη παράσταση με ζωντανή πολυμελή συμφωνική ορχήστρα, παιδική χορωδία, κορυφαίους συντελεστές και μαγευτικά σκηνικά καικοστούμια που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους. Το δημοφιλές μπεστ σέλερ το εθνικού μας παραμυθά, Ευγένιου Τριβιζά, σε σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού και μουσικές συνθέσεις του Άλκη Μπαλτά.

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

Η ΑΙΩΝΙΑ ΡΩΣΙΑ – GZHEL DANCE THEATER OF RUSSIA

Η Αιώνια Ρωσία. Ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο!

Όλη η ιστορία και οι κουλτούρες των λαών της Ρωσίας σε μια παράσταση με εξήντα συντελεστές και οχτακόσια κοστούμια που δημιούργησαν τα εργαστήρια των θεάτρων Μπολσόι και Στανισλάφσκι!

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΘΗΝΑ

Ένα ταξίδι με τα διαχρονικά τραγούδια της παλιάς Αθήνας.Τα ωραιότερα ερωτικα τραγούδια των Αττίκ, Γιαννίδη Σουγιούλ και Χαιρόπουλου. Τραγουδούν: Γιοβάννα,ΚώσταςΜακεδόνας,Δώρος Δημοσθένους,Ελένη Βουδουράκη,Ευτυχία Μητρίτσα,Άννα Ματσούκα. Με την ATHENS CHAMBER ORCHESTRA. Διεύθυνση ορχήστρας: Απόλλων Κουσκουμβεκάκης. Χορεύει το the Golden Athens Dance Team. Kείμενα: Γιοβάννα.Καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Κουμπιός.

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

DULCE PONTES

Η ΝΤΙΒΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

CANCAO DO MAR – ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η διάσημη ερμηνεύτρια από την Πορτογαλία, με την χαρακτηριστική, μελωδική, γεμάτη πάθος φωνή της, είναι η καλλιτέχνης που έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο της «ιέρειας του φάντο», της πλούσιας μουσικής παράδοσης της πατρίδας της, την οποία η ίδια κατάφερε να ξαναζωντανέψει επαναφέροντάς τη στο διεθνές προσκήνιο . Αναμειγνύοντας το παραδοσιακό φάντο με σύγχρονα μουσικά στοιχεία, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα νέο είδος μουσικής, που τοποθετείται στον ευρύτερο χώρο της world music και έχει αποκτήσει πιστούς θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

GORAN BREGOVICWedding & Funeral Band

Από τον «Καιρό των Τσιγγάνων» και το «Underground» μέχρι το «ArizonaDream»και τα «Τρία Γράμματα από το Σεράγεβο». Μια γιορτή συναισθημάτων,γεμάτη με ήχους γνώριμους από τραγούδια των Βαλκανίων που έγιναν και δικά μας τραγούδια. Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας τη δύναμη της μουσικής που καταφέρνει να χτίζει γέφυρες από την μια καρδιά στην άλλη.

ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΒΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Για να εκπληρώσει ένας άνθρωπος την αποστολή του,πρώτα πρέπει να ανακαλύψει τα όριά του κι έπειτα να τα υπερβεί! (Κινέζικη παροιμία) Η μαγεία σε τεντωμένο σκοινί από τους καλλύτερους ακροβάτες του κόσμου, σε μια νέα παράσταση που κόβει την ανάσα!

23-29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

THE BOLSHOI BALLET ACADEMY-ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ

Με κορυφαίους σολίστ των μπαλέτων Μπολσόι

Το Bolshoi Ballet Academy σκορπίζει φέτος τη μαγική του χρυσόσκονη στο Christmas Theater. Ο Καρυοθραύστης, το πιο φημισμένο και αγαπημένο μπαλέτο των γιορτινών ημερών, με την υπέροχη μουσική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ζωντανεύει στη σκηνή από τους χορευτές της φημισμένης Ακαδημίας Μπαλέτου Μπολσόι και τους σολίστ του Θεάτρου Μπολσόι, χαρίζοντας την λάμψη του αυθεντικού κλασικού μπαλέτου.

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

Η ΜΑΣΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΚΟΥΔΟΣ

Μια μεγάλη οικογενειακή θεατρική παραγωγή επιτέλους και στην Αθήνα! Η πασίγνωστη ιστορία που αποτελεί φαινόμενο στις παιδικές τηλεοπτικές σειρές με εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, τώρα σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη παράσταση με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια που δημιούργησε η Animaccord, η μεγάλη εταιρία παραγωγής της σειράς.

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019:

ΒΙΚΥ ΛΕΑΝΔΡΟΣ – in Celebration Concert

Η Ελληνίδα που ταξίδεψε τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο επιστρέφει στην Αθήνα. Μια γιορτινή συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ελληνικό και διεθνές της ρεπερτόριο. “Η μικρή μας ιστορία” – “Το μυστικό σου”, “Après toi” – “L’Amour est bleu”“Ne me quitte pas – Πες μου πως μπορείς ” , “Ζω για να σ΄αγαπώ” – “Free again” κ.α.

1-2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020:

ΒΙΕΝΕΖΙΚΑ ΒΑΛΣ

SHOENBRUNN PALACE ORCHESTRA OF VIENNA

Η ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΕΝΜΠΟΥΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Συμμετέχουν σολίστ και χορευτές από την όπερα της Βιέννης.

Ζήστε την Πρωτοχρονιά στα Ανάκτορα της Βιέννης, στον υπέροχο κόσμο των Στράους με την Ορχήστρα που παρουσιάζει τις παραστάσεις της στην Orangerie (Πορτοκαλεώνα) των Ανακτόρων Σένμπρουν εκεί που είχε δώσει συναυλίες και ο διάσημος συνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ το 1786.

3-5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020:

ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ

PETER PAN

Το Μαύρο θέατρο της Πράγας επιστρέφει στην Αθήνα σε μια εορταστική περιοδεία για τα 60 χρόνια ζωής του και παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και πολυαγαπημένη ιστορία γεμάτη αστερόσκονη και μαγεία. Η πασίγνωστη ιστορία του Πήτερ Παν και του Καπτεν Χούκ και οι περιπέτειές τους στην χώρα του ποτέ θα μεταφερθούν στη σκηνή του Christmas Theater σε μια μοναδική προσαρμογή που μόνο η τεχνική του μαύρου θεάτρου μπορεί να προσφέρει. Πρόκειται για το πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο έργο του Τζέημς Μπάρι, που αφηγείται τις περιπέτειες του Πήτερ Παν στη χώρα του Ποτέ καθώς προσπαθεί να σώσει τους φίλους του από τον μοχθηρό Κάπτεν Χούκ.

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020:

THE ITALIAN TENORS

Τρεις από τους καλύτερους Ιταλούς τενόρους του σήμερα έρχονται και στην Αθήνα! Οι Italian Tenors αποτελούνται από τους τρεις Ιταλούς ερμηνευτές όπερας Luca Sala, Sabino Gaita και Evans Tonon.

Ζήστε ένα γιορτινό ταξίδι στην Ιταλία μέσα από τα τραγούδια της, ερμηνευμένα από τρεις τενόρους του σήμερα, που έρχονται να μας υπενθυμίσουν να ζούμε τη ζωή όπως έρχεται! Ζήτω η Ζωή!

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

FAST LOVE A TRIBUTE TO GEORGE MICHAEL

Κατευθείαν από το West End του Λονδίνου το Musical Tribute αφιερωμένο στον παγκόσμιο σούπερ σταρ Τζορτζ Μάικλ, τον καλλιτέχνη που με το τραγούδι του Last Christmas έδινε και συνεχίζει να δίνει το σύνθημα για να αρχίσουν τα Χριστούγεννα. Πρωταγωνιστής ο εκπληκτικός performer Andrew Browning και μαζί του δυνατή μπάντα, βραβευμένοι χορευτές, υπέροχα γυναικεία φωνητικά και ένα μοναδικό σαξόφωνο. Θα χορέψετε ,θα συγκινηθείτε και θα τραγουδήσετε δυνατά όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεστε.

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

LOS VIVANCOS – TO FLAMENCO TOY 21ου ΑΙΩΝΑ

Έξι από τα νέα ταλέντα του Φλαμένκο σε μια εντυπωσιακή παράσταση με ακροβατικά, πολεμικές τέχνες και ζωντανή μουσική. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των μουσικών θρύλων όλων των εποχών σε μια παράσταση που δημιουργήθηκε από τη βραβευμένη ομάδα Los Vivancos. «Βorn To Dance»: η πιο εντυπωσιακή παράσταση της καριέρας τους γεμάτη μουσική που απογειώνει: Metallica,Deep Purple,Leonard Cohen…

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ENNIO TO ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΡΤΟΥΝ

Το ζωντανό καρτούν επιστρέφει. Ο Έννιο παρουσιάζει ένα one man show με μεταμφιέσεις διασήμων και πολύ χιούμορ. O βραβευμένος καλλιτέχνης Ennio Marchetto με τα κοστούμια, τις περούκες, τις μάσκες από χαρτί και τη βοήθεια της μουσικής, υποδύεται εξήντα διάσημους χαρακτήρες σε μια non stop παράσταση!

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020:

PASSION DE BUENA VISTA

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ

Ζήστε μια μουσικοχορευτική εμπειρία που έρχεται κατευθείαν από τη Κούβα. Οι ζωντανοί θρύλοι της μουσικής, οι παθιασμένοι χοροί, οι εξωτικές εικόνες και οι αξέχαστες μελωδίες μας οδηγούν σε ένα ταξίδι σε νύχτες μαγικές! Απολαύστε την αυθεντική χαρά της ζωής και ανακαλύψτε τις υπέροχες φωνές της Κούβας στα διάσημα τραγούδια όπως το Guantanamera, το Besame Mucho, το Chan Chan ή το Candela και το El Cuarto de Tula αλλά και το Dos Gardenias και τόσα άλλα.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020:

PIAF – ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ

Με την υπέροχη Ναταλί Λερμίτ

Η διασημότερη μουσικοθεατρική παράσταση για το θρυλικό “σπουργίτι” της Γαλλίας!

Μια παράσταση αφιερωμένη στην Εντίθ Πιάφ που με οδηγό τα τραγούδια ακολουθεί την επιτυχία, τη δόξα, τους έρωτες αλλά και τις πολλές κακοτυχίες που στιγμάτισαν την πολυτάραχη ζωή του μικρού σπουργιτιού με την μεγάλη φωνή. Μια παράσταση που κατέκτησε το Παρίσι και αμέσως μετά όλο τον κόσμο και έρχεται στο Christmas Theater με ελληνικούς υπέρτιτλους και στις πρόζες αλλά και στα τραγούδια.