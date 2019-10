Το μήνυμα της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον θάνατο της Σοφίας Κοκοσαλάκη

14/10/19 • 19:56 | UPD 14/10/19 • 19:56 Newsroom eleftherostypos.gr

Ανάμεσα στο πλήθος κόσμου που εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο της σχεδιάστριας Σοφίας Κοκοσαλάκη ήταν και η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία της ταλαντούχας σχεδιάστριας μόδας, η σύζυγος του πρωθυπουργού αναφέρει: «Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους ότι έφυγες ταλαντούχα Σοφία μας. Θα μας λείψει πολύ το ζεστό χαμόγελο σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αχ Σοφία μας! #RIP My deep condolences to the family of my beautiful Sofia. Miss you. #RIP».