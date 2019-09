BBC: Έτσι ξεγέλασε εμάς και το Forbes η Ελένη Αντωνιάδου

Συνεχίζεται ο σάλος για την Ελένη Αντωνιάδου και για το κατά πόσο ισχύει η λαμπρή επαγγελματική της πορεία και κυρίως η «θητεία» της στην NASA.

Μετά λοιπόν την Telegraph, η οποία μέσω εκπροσώπου της NASA επιβεβαίωσε πως η Ελένη Αντωνιάδου δεν έχει εργαστεί ποτέ για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, ήταν η σειρά του BBC να αναφερθεί στην υπόθεση.

Σε άρθρο με τίτλο «Γιατί οι Έλληνες αμφισβητούν τα διαπιστευτήρια αυτού του προτύπου» τονίζεται χαρακτηριστικά: «Η άνοδος και η πιθανή πτώση της 31χρονης Ελένης Αντωνιάδου αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ των Ελλήνων. Επί σειρά ετών έδινε συνεντεύξεις αυτοπροβαλλόμενη ως ερευνήτρια που εργάζεται για τη NASA, ως ειδικός στην αναγεννητική ιατρική, δημιουργός τεχνητών οργάνων, παθιασμένη ακτιβίστρια κατά του εμπορίου οργάνων και εκπαιδεύτρια αστροναυτών. Φαίνεται, όμως, ότι ούτε ένα ελληνικό ΜΜΕ από τα δεκάδες που της πήραν συνέντευξη δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να ελέγξει αν όλα όσα της αποδίδονταν ήταν ακριβή».

Εκτός αυτού, το BBC αναφέρει στο άρθρο του πως η Ελένη Αντωνιάδου κατάφερε να ξεγελάσει τόσο το ίδιο το μέσο, όσο και το Forbes που την περιέλαβε στις 30 σημαντικότερες προσωπικότητες κάτω των 30 στον Τομέα της Υγείας.

«Ελληνικά ΜΜΕ την παρουσίαζαν και την προωθούσαν επί χρόνια ως ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που έβγαλε η Ελλάδα εδώ και δεκαετίας. Η διαρκής δημοσιότητα συχνά κατέληγε σε διαφόρων ειδών βραβεία», αναφέρει το BBC σημειώνοντας ότι η Ελένη Αντωνιάδου στάθηκε η έμπνευση για την δημιουργία της πρώτης «Ελληνίδας Barbie» με αφορμή την συμπλήρωση των 60 ετών από την δημιουργία της κούκλας και συνεχίζει:

«Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανήρτησε στο Twitter μια αφίσα με τους σημαντικότερους Έλληνες του περασμένου αιώνα περιλαμβάνοντας μια φωτογραφία της στο κέντρο. Κατάφερε να περιληφθεί ακόμη και στον κατάλογο του BBC με τις 100 σπουδαιότερες γυναίκες του 2014 και την επόμενη χρονιά στη λίστα του Forbes με τις 30 σημαντικότερες προσωπικότητες ηλικίας κάτω των 30 στον Τομέα της Υγείας».

11 Great Greeks – Past, Present and Future – who have played an important role in Europe: http://t.co/TNwcgmJqB6 pic.twitter.com/ybk9rcMA12

— EPP Group (@EPPGroup) January 20, 2014