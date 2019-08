Τουρκικό drone πέταξε πάνω από ελληνικό ωκεανογραφικό έξω από το Καστελόριζο

Τουρκικό μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (UAV) πέταξε πάνω από το ελληνικό ωκεανογραφικό σκάφος του Ελληνικού Κέντρου Θαλλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ανοιχτά του Καστελόριζου.

Το σκάφος είναι το Αιγαίο και πλέει τα τελευταία 24ωρα στα Δωδεκάνησα, σε μια αποστολή που έχει ξεκινήσει από τις 24 Αυγούστου. Το Αιγαίο κάνει έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές που οι Τούρκοι προσπαθούν να γκριζάρουν με τις υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, ενώ υποστηρίζουν οτι δεν διαθέτουν ΑΟΖ.

Όταν το Αιγαίο βρέθηκε τις τελευταίες ώρες κοντά στο Καστελόριζο, δέχθηκε επίσκεψη από τουρκικό drone, που προφανώς κατέγραψε αναλυτικά τις κινήσεις του ελληνικού ωκεανογραφικού, τον εξοπλισμό του και τις τεχνικές του δυνατότητες.

Το σημείο της επαφής, όπως αναφέρει το militaire.gr, καταγράφεται σε χάρτη που δημοσιοποίησε στο twitter ο Νίκος Τριάντης.

#Greek research survey vessel #AEGAEON of Hellenic Center for Marine Research start a survey mission at #Kastelorizo island. A #Turkish #UAV approach the area after a surveillance mission at north of #Cyprus airspace pic.twitter.com/XAYfTnv5g8

— Nicos Triantis (@NTriantis) August 26, 2019