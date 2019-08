Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Μαγούλα – Αισθητός στην Αθήνα

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, έγινε αισθητός στην Αθήνα πριν από λίγο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται έξι χιλιόμετρα βόρεια της Μαγούλας και περίπου 25 χιλιόμετρα από την Αθήνα σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Να σημειώσουμε πως η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 3,6 Ρίχτερ.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.0 strikes 25 km NW of #Athens (#Greece) 7 min ago. Please report to: https://t.co/vi6nJxmI2M pic.twitter.com/vGb4oxgxwA

— EMSC (@LastQuake) August 27, 2019