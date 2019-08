Συγχαρητήρια Πάιατ στον Μπακογιάννη: Ανυπομονούμε για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας

Θερμά συγχαρητήρια έστειλε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ στον νέο δήμαρχο της πόλης Κώστα Μπακογιάννη.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Κώστα Μπακογιάννη για την ορκωμοσία του ως νέος δήμαρχος Αθήνας. Ανυπομονούμε να επεκτείνουμε την δουλειά μας με τον δήμαρχο της Αθήνας στο εμπόριο και τις ευκαιρίες επενδύσεων, και να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς των λαών μας και μέσω του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία», έγραψε ο κύριος Πάιατ.

Warmest congratulations to @KBakoyannis on his swearing in as the new Mayor of Athens. We look forward to expanding our work with @CityofAthens on trade and investment opportunities, strengthening our people-to-people ties, and through the flagship @ath_openschools program. pic.twitter.com/JQMrWbU6HA

