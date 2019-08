Πυρκαγιά στην Εύβοια: ολονύχτια μάχη σε 4 πύρινα μέτωπα μέχρι τις πρωινές ώρες

Ακόμη μια δύσκολη νύχτα αντιμετώπισαν στην Εύβοια οι δυνάμεις πυρόσβεσης και σήμερα το πρωί ξεκινούν τη νέα μάχη με τις φλόγες για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς.

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν και σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην κεντρική Εύβοια, καθώς το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται κοντά στα χωριά Πλατανιά, Κοντοδεσπότι και Μακρυμάλλη. Η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πριν τα Ψαχνά απέδωσε, σταματώντας το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς λίγο πριν οι φλόγες φτάσουν στα πρώτα σπίτια. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε και η εναέρια βοήθεια με 6 αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις νερού στα πύρινα μέτωπα. Και όλοι ελπίζουν εντός της ημέρας η κατάσταση να ελεγχθεί και να σταματήσει ο πύρινος εφιάλτης που κατέκαψε τα πάντα. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι η πυρκαγιά εκτεινόταν στα 11,5 χιλιόμετρα!

Χθες βράδυ ο μέτωπο της φωτιάς φεύγοντας από το Μακρυμάλλη με μεγάλη ταχύτητα κινούταν προς την πόλη των Ψαχνών. Αρχικώς, δόθηκαν εντολές να ληφθούν μέτρα για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα πρώτα σπίτια των Ψαχνών, αλλά τα βαριά χωματουργικά μηχανήματα της ΛΑΡΚΟ δημιούργησαν μια αντιπυρική ζώνη και σταμάτησαν τη φωτιά. Το έργο κατάσβεσης δυσκόλεψε το γεγονός ότι τα εναέρια δεν μπορούσαν λόγω των πυκνών καπνών να πλησιάσουν τις εστίες της φωτιάς, ενώ θετικό είναι ότι έχουν κοπάσει οι δυνατοί άνεμοι.

Tο μέτωπο προς τα Ψαχνά ελέγχεται πλέον, οι προσπάθειες εστιάζονται στις αναζωπυρώσεις περιφερειακά των χωριών Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι, ενώ επίγειες δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί και στο χωριό Πλατανιά. Επίσης, μια έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ βύθισε στο σκοτάδι την περιοχή των Ψαχνών και του Μακρυμαλλίου. Η βλάβη αποκαταστάθηκε πριν τις 6 τα ξημερώματα.

Oι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στις περιοχές όπου μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Τετάρτη παρουσίασαν ενίσχυση, με τις μέσες εντάσεις τους να ανέρχονται στα 4 μποφόρ και τις ριπές τους σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημαντική εξασθένιση των ανέμων περιμένουμε τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης. Κάτι που θα είναι ευχής έργον, αφού όλοι περιμένουν κάτι τέτοιο για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Εύβοια.

Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας έφτασαν τα μεσάνυχτα τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ιταλία, μετά από σχετικό αίτημα της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Προστασίας για να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Εύβοια. Τα ιταλικά αεροσκάφη, μαζί με τα ελληνικά, ξεκίνησαν την μάχη με τις φλόγες με το πρώτο φως της ημέρας. Αντίθετα, υπήρξε εμπλοκή με τα δύο αεροσκάφη που ζητήθηκαν από την Κροατία και έτσι η χώρα μας κατέθεσε ήδη νέο αίτημα προς την Ισπανία, προκειμένου δύο ακόμα αεροσκάφη να φτάσουν από εκεί.

Την πρώτη δορυφορική απεικόνιση της μεγάλης φωτιάς στην Εύβοια έδωσε στην δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus. Με εντολή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας η Υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη χαρτογράφηση της έκτασης που καταστράφηκε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

4 hours after being activated for the Evia 🇬🇷 #wildfire, our #RapidMappingTeam has delivered its “First Estimate Product” based on a @planetlabs image acquired today

Unfortunately thick smoke does not allow to perform a full delineation

A VHR acquisition is planned for tomorrow pic.twitter.com/XmTYL2GLQc

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2019