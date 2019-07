Ιδιωτική παραλία στις Καβουρότρυπες Χαλκιδικής; Τι καταγγέλλει λουόμενος

15/07/19 • 16:43 | UPD 15/07/19 • 16:43 Newsroom eleftherostypos.gr

Πρόκειται την πρώτη μικρή παραλία, πριν την ακτή «Πορτοκάλι», στις Καβουρότρυπες Χαλκιδικής.

«This beach is private». Με αυτή την επιγραφή που σημαίνει «Η παραλία είναι ιδιωτική», ένας επαγγελματίας «καλωσορίζει» τους επισκέπτες και επίδοξους λουόμενους…

Η καταγγελία που έγινε μέσω facebook δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην καταγγελία:

«ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙ ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ….SAY WHAT?!

(αφορα την πρωτη μικρη πριν την ακτη Πορτοκαλι)

Στα π@@@@@α του το λιμενικο και η τοπικη αστυνομια. Διαβαστε.

Ζησαμε την απολυτη βλακεια, εκμεταλευση και αδιαφορια των αρχων, αστυνομιας και λιμενικου στους οποιους φυσικα ο «ιδιοκτητης» της παραλιας μιλουσε στον ενικο οποτε δε του καηκε καρφι. Οχι μονο δε του καηκε καρφι αλλα ειχε το θρασος να μας απειλησει οτι θα φωναξει αστυνομια για να μας απομακρυνει και πως θα μας κανει μυνηση.

Εκτος απο τις ομπρελες, εχει βαλει και πλαστικες καρεκλες (πτυσομενες) και τραπεζια για να πιασει και την υπολοιπη (ελαχιστη οπως βλεπετε παραλια) ωστε να χρεωνει τους ανυποψιαστους τουριστες.

Να σημειωσω πως πολλοι κατεβαινοντας και βλεποντας την παρανομη αυτη ταμπελα, εκαναν μεταβολη και εφυγαν.

Η ιστορια εχει ως εξης:

Αφου βρηκαμε 1 τετραγωνικο να βαλουμε την ομπρελα μας, μετακινησαμε λιγο τις πλαστικες καρεκλες και την δικη μας ομπρελα, ωστε να μπορεσει να κατσει και μια οικογενεια απο το Βελιγραδι με τα 3 της παιδια, εφ’οσον δεν υπηρχε χωρος. Λιγα δευτερολεπτα μετα, ο «ιδιοκτητης» της παραλιας, ηρθε βαζοντας τις καρεκλες παλι στο σημειο, λεγοντας «no this is not allowed this is a private beach». Εξηγωντας στους τουριστες πως αυτο δεν υφισταται και πως λεει παπαριες ο εν λογω κυριος, ξεσπασε και αρχισε να μας απειλει με μηνυσεις κλπ. Μαλιστα οταν νωριτερα πριν κατεβουμε τους ειπαμε πως η ταμπελα ειναι παραπλανητικη για τους τουριστες μας απαντησε η «κυρια ιδιοκτητη» -εσυ κατεβα τι σε νοιαζει οι τουριστες ας καταλαβαινουν οτι θελουν-

Για την παραπανω μαλακια ενημερωσαμε και ενα ζευγαρι απο την Ιταλια οι οποιοι μαζι με αλλους κατσανε στα βραχια οπως θα δειτε στις φωτο.

Ο «ιδιοκτητης» με «αδεια απλης εκμεταλευσης» δηλωνει πως πληρωσε για τετραγωνικα και πως εχει καθε δικαιωμα να κανει αυτα τα αισχη, προσποιηθηκε πως παιρνει το λιμενικο και την αστυνομια για να μας κανει μηνυση επειδη «του διωχνουμε τους πελατες» ενω γνωριζοντας πως μπορει να μας κλασει τα @@ πηρα το λιμενικο και την αστυνομια οι οποιοι τελικα μας τα μασουσαν και επισης δυστυχως του κλασανε τα αρχιδια γιατι καθως ηταν διπλα μας μιλουσε και σοτυς 2 στον ενικο στο τηλεφωνο απ’οτι ακουσαμε δεν εγινε επισης τιποτε και για τον καταπατητη κυριο ο οποιος ντροπιαζει τον τουρισμο στη χωρα και ξεφτιλιζει μια απο τις ομορφοτερες μικρες παραλιες της Χαλκιδικης με την καταπατηση την εκμεταλευση και την κακεντρεχεια του.

Το ζευγαρι απο την Ιταλια και η οικογενεια απο το Βελιγραδι μας ευχαριστησαν που τους βοηθησαμε και μαλιστα μας ρωτησανε αν ειμαστε δικηγοροι, δυστυχως δεν ειμαστε.

Να σημειωσω εδω πως το ζευγαρι απο την Ιταλια εψαχνε να σκαρφαλωσει τα βραχια για να παει σε διπλανο κολπισκο νομιζοντας πως απαγορευεται να κατσουν σε αυτη αν δε κατοσυν στις ομπρελες, μεχρι που τους ενημερωσαμε οτι μπορουν χωρις προβλημα.

Μας εκφρασανε την απογοητευση τους για την συμπεριφορα και για το ποσο περιεργο τους φανηκε μια φαινομενικα Δημοσια παραλια να χαιρει τετοιας εκμεταλευσης απο ιδιωτη, σε σημειο που να μπορει να μη τους επιτρεψει να κατσουν αμα θελει, πραγμα που δεν υφισταται, αλλα δε το ξερουν.

Δειτε την ταμπελα, και την ξεφτιλα στη φωτο με τις πετσετες πανω στα βραχια και καμαρωστε την αδιαφορια των οργανων ταξης της χωρας τα οποια στηριζουν την ανομια ακομη και οταν τους την αναφερεις. Εμετος και αηδια. Καμια ελπιδα».

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙ ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ….SAY WHAT?!(αφορα την πρωτη μικρη πριν την ακτη Πορτοκαλι)Στα παπαρια του το… Posted by Angelos Satyr on Sunday, 14 July 2019

