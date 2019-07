Η ΕΛΣΤΑΤ δίνει την απάντηση: Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα

Ποια είναι τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα; Η ΕΛΣΤΑΤ έρχεται να δώσει την απάντηση και οι λίστες που δημοσίευσε δεν κρύβουν… ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ανδρικό όνομα «Γιώργος» και το γυναικείο «Μαρία» είναι τα πιο συνηθισμένα ονόματα μεταξύ των απανταχού Ελλήνων.

Το «Γιώργος» είναι το δημοφιλέστερο ανδρικό όνομα στην Ελλάδα με ποσοστό 8,3%, ενώ στις γυναίκες είναι το «Μαρία», που συγκεντρώνει επίσης 8,3%.

Στη δεύτερη θέση των αντρικών ονομάτων βρίσκεται το «Ιωάννης» με ποσοστό 6,5% κι ακολουθεί στην τρίτη θέση και σε απόσταση αναπνοής το «Δημήτρης» με 6,4%. Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνουν -χωρίς καμία έκπληξη- το «Κωνσταντίνος» και το «Νίκος» με 6% και 5,7% αντίστοιχα.

Τα δημοφιλέστερα ανδρικά ονόματα:

Τα δημοφιλέστερα γυναικεία ονόματα:

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί πως το άθροισμα των πέντε πιο συνηθισμένων αντρικών ονομάτων είναι 33,4%, ενώ το αντίστοιχο στα γυναικεία ονόματα μόνο στο 22,7%.

