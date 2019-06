Μήνυμα Πάιατ στην Τουρκία: Σταματήστε τις προβοκατόρικες ενέργειες στην Κύπρο

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία με φόντο το μπαράζ των προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ έστειλε ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Από το Στεφανοβίκειο του Βόλου όπου γίνεται η παράδοση των ελικοπτέρων «Kiowa» και «Chinook», ανέφερε ότι η Τουρκία «πρέπει να σταματήσει τις προβοκατόρικες ενέργειες στην Κύπρο». Ο κ. Πάιατ κάλεσε μάλιστα την Τουρκία να επιστρέψει στον διάλογο.

«Όπως είπα την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον , το επαναλαμβάνω, ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οι περαιτέρω προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Όπως είπε επίσημα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η ξεκάθαρη θέση των ΗΠΑ είναι πως τώρα είναι η εποχή για διάλογο και όχι για κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες» σημείωσε.

Arriving now at @Hellenic_MOD Army Base at Stefanovikio for #Kiowa and #Chinook helicopter transfer ceremony. pic.twitter.com/TRAKjrum1F

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) June 18, 2019