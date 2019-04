Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο «Spectrum of the Seas» έδεσε στον Πειραιά [εικόνα & βίντεο]

23/04/19 • 17:06 | UPD 23/04/19 • 17:07 Newsroom eleftherostypos.gr

Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο έχει μήκος 347,1 μέτρα, πλάτος 41,4 μέτρα, ενώ τα 18 καταστρώματα του διαθέτουν 2.137 καμπίνες στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν 4.246 επιβάτες.

Share this post

















Στον Πειραιά έφτασε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης το κρουαζιερόπλοιο «Spectrum of the Seas» της εταιρείας Royal Caribbean.

Στο Λιμάνι του Πειραιά το υποδέχθηκαν ο αναπληρωτής διευθύνοντος σύμβουλος Capt. Weng Lin και στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσία και άλλων παραγόντων της κρουαζιέρας.

Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο έχει μήκος 347,1 μέτρα, πλάτος 41,4 μέτρα, ενώ τα 18 καταστρώματα του διαθέτουν 2.137 καμπίνες στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν 4.246 επιβάτες.

Το «Spectrum of the Seas» ανήκει στην οικογένεια των Quantum of the Seas, Anthem of the Seas και Ovation of the Seas και παράδόθηκε στην εταιρεία στις αρχές Απριλίου. Ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι πριν από πέντε μέρεςκι ανάμεσα στους σταθμούς που επίλεχτηκαν για την πρώτη κρουαζιέρα του ήταν και ο Πειραιάς. Στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας αποβιβάστηκαν περισσότεροι από 3.000 τουρίστες οι οποίοι αναμένεται να ξεναγηθούν σε διάφορες περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας.

Κατά την εθιμοτυπική τελετή ο αναπληρωτής δ/νων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. επέδωσε στον πλοίαρχο Cpt. Charles Sigmund Teige, τιμητική πλακέτα και δώρα (βιβλία), επισημαίνοντας:

“Ο Πειραιάς διαθέτει το μεγαλύτερο terminal κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί ένα σύγχρονο και ασφαλές λιμάνι που μπορεί να φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα πλοία στον κόσμο παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO”.

Να σημειωθεί ότι από τις προκρατήσεις για το 2019 αλλά και από τα στοιχεία του α’ τριμήνου προκύπτουν θετικά μηνύματα για το λιμάνι του Πειραιά και ιδιαίτερα η αύξηση του homeporting που αποτελεί στρατηγικό στόχο της Διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε.