Το σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρώτη Σερρών επισκέφθηκε ο Τζέφρι Πάιατ

Την πατρική οικία του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρώτη Σερρών επισκέφθηκε σήμερα ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κ. Τέφρι Πάιατ, τον οποίο υποδέχθηκε ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής, που τον ξενάγησε στον χώρο.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών ο κ. Πάαιτ:

«Αποτελεί μεγάλη μου τιμή να επισκέπτομαι τη γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενός “γίγαντα” της ελληνικής πολιτικής, ο οποίος έκανε τόσα πολλά για να ισχυροποιήσει τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και την Ευρω-Ατλαντική μας κοινότητα, και ο οποίος έχαιρε σχέσεων με γενεές Αμερικανών ηγετών.

Και αποτελεί πάντα χαρά να βρίσκομαι στη Μακεδονία!».

Met with MP Kostas A. Karamanlis and toured the home and now museum where the late PM Konstantinos Karamanlis was born and raised in Proti, Serres. Enjoyed our discussion of Greece’s place in the West and this great statesman’s legacy in securing it. pic.twitter.com/nGmcgJS2lr

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 12 Απριλίου 2019