Σοκ για τον Σπύρο Παπαδόπουλο: Πέθανε ξαφνικά ο παραγωγός της εκπομπής «Στην υγειά μας ρε παιδιά»

Έφυγες και πηγές μακριά.. Βασίλη μου αγαπημενε! Μόνο χαρες θα θυμάμαι από σένα. Γενναιόδωρος, πληθωρικος και λεβέντης. Άντρας παλιάς κοπής, όπως σου έλεγα. Η αρχοντιά σου, το ζεϊμπέκικο σου, το γέλιο σου, το χιούμορ σου, η αγάπη για το κοριτσάκι σου-αχ Βικουλα μου-όλα αυτά τα κλειδώνω στην καρδια μου. Ήσουν παράδειγμα ανθρώπου! Στην υγεία μας λέγαμε και τσουγκριζαμε. Τώρα στην μνήμη σου θα πιούμε και την λεβεντιά σου θα θυμόμαστε. Σεμνός και ταπεινός. Αυτό ήσουν. Vicky Laskari, Βικουλα μου, η κοινή μοίρα του θανάτου είναι η μόνη παρηγοριά. Καλή ανταμωση λοιπόν..