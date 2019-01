Το συγκινητικό αντίο της Δούκισσας Νομικού στον Θέμο Αναστασιάδη

View this post on Instagram

Έχω στο μυαλό μου συνέχεια το χαμόγελο σου, πάντα μεγάλο και πάντα αληθινό. Θυμάμαι το πρώτο μας γύρισμα όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο ΟΛΑ, θυμάμαι το καμαρίνι μου που το είχες γεμίσει με λουλούδια και γλυκά. Θυμάμαι και την κάρτα που μου είχες αφήσει, με λόγια υπέροχα. Ακόμη την έχω φυλαγμένη στο συρτάρι μου. Όπως και κάτι χαρτάκια που μου έστελνες την ώρα του γυρίσματος στις πρώτες εκπομπές λέγοντας μου "Προχώρα, ρώτησε ό, τι θες, κάνε πλάκα, ήρθε η δική σου σειρά τώρα." Από εκείνη την ημέρα πέρασαν πολλά χρόνια και εσύ ήσουν πάντα δίπλα μου. Με πίστευες και μου το έδειχνες έμπρακτα. Με υποστήριζες και με προστάτευες. Με καθοδηγούσες. Εσύ με έμαθες πολλά. Ήσουν πάντα εκεί, πάντα με τις πλάκες σου, με το χιούμορ σου, το χαμόγελο σου. Με συμβούλευες για τη δουλειά και όχι μόνο. Ήσουν κάτι παραπάνω από μέντορας για εμένα, ήσουν ο τηλεοπτικός μου πατέρας. Με αγαπούσες. Και σε αγαπούσα Θεμούκο μου. Και θα σε αγαπώ για πάντα. Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια.